João Kleber diz que namorou Beth Faria quando tinha 17 anos

Rio - João Kleber , de 63 anos, deu uma entrevista ao craque Neto para seu canal no YouTube. Durante o bate-papo, o apresentador da RedeTV contou que já namorou a atriz Beth Faria, de 79. Segundo ele, o romance aconteceu no início de sua carreira, quando ele tinha 17 anos e a atriz interpretava a personagem Tieta na novela de mesmo nome da Globo.

Galeria de Fotos Beth Faria na época em que vivia Tieta Reprodução Internet Beth Faria Reprodução Internet Beth Faria Reprodução Internet João Kleber participa do canal de Neto no YouTube Reprodução João Kleber Reprodução/Instagram Solteiro, João Kleber se arrepende de não ter tido filhos Reprodução / RedeTV João Kleber Reprodução

"Eu me apaixonei. É uma mulher maravilhosa, minha grande amiga, uma senhora hoje. Eu tinha 20 e poucos anos e ela estava no auge, dando um show na novela. Todo mundo querendo pegar a Beth e eu namorava ela", disse o apresentador.

João Kleber também falou sobre o quadro "Teste de Fidelidade", de seu programa na RedeTV. "Tive pouco problema com o Teste de Fidelidade. Uma vez a Márcia (uma das sedutoras do programa) foi agredida, um cara se apaixonou por ela, e uma mulher quis agredir a sedutora. Tive mais problemas com as pegadinhas. Humoristas já apanharam na rua e uns foram presos", afirmou.