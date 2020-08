Mc Zaac comemora sucesso de parcerias: quero "retribuir o que o funk proporcionou"

Rio - Depois do sucesso de 'Desce Pro Play', música que contou com a participação de Anitta, Mc Zaac embala mais um hit com 'Toma', canção ao lado de Luísa Sonza. A longa lista de parcerias, que inclui canções com Claudia Leitte e Simone e Simaria nos últimos meses, mostra que o funk vem ganhando cada vez mais espaço.

"O funk sempre foi desvalorizado e sofreu muito preconceito. Mas o pessoal lá de fora (do Brasil) começou a dar valor. É ruim ter que esperar o pessoal lá fora dar valor para gostarem aqui, mas no que depender de mim, o funk ainda vai crescer muito. E eu acho que tem muita chance de crescer mundialmente, ainda mais pela proximidade com o pop e o reggaeton", argumenta Zaac que, no auge da carreira, promete fazer ainda muitos clipes para "retribuir o que o funk proporcionou".

Com pouco mais de quatro anos de carreira, o paulista de 27 anos conta que prepara os "feats" com cautela. "Eu analiso a batida e tento colocar a minha voz. Eu valorizo muito a questão sonora. Não adianta a gente entrar de bicão e a música ficar zoada. Meu processo criativo muitas vezes acontece na hora, mas eu coloco em primeiro lugar o som, que é justamente para o pessoal viciar na música", brinca Zaac fazendo referência ao "papapapa" chiclete da música com Anitta.

"Lanço a música que gosto. Eu gosto de passar minha verdade e, quando realmente curto, isso transparece", completa.

Nova rotina

Em isolamento social como boa parte dos brasileiros, Zaac acredita em uma melhora no futuro. "A gente não vai voltar da pandemia a mesma coisa. A gente vai voltar aprimorado. Mas o que estou mais sentindo falta é da galera mesmo, de interagir. Cantar e ouvir a galera cantando contigo. Estou esperando esse momento passar para poder voltar a tocar projetos e para meter o pé na porta para curtir tudo o que a gente não está podendo curtir agora", diz. "Vocês ainda vão ouvir muito de Zaac. Tem muita coisa por vir".