Rio - Com rígido protocolo de segurança, a Globo retomou anteontem as gravações das novelas 'Amor de Mãe' e 'Salve-se Quem Puder'. Segundo a emissora, todos os cuidados estão sendo tomados para evitar a contaminação pelo coronavírus. O protocolo abrange todas as etapas do trabalho, desde a pré-produção à atuação nos estúdios, onde a permanência está limitada a 20 pessoas. Uma câmera com escudo de acrílico é usada para que cinegrafistas se aproximem dos atores sem correr riscos. Elenco e equipe farão testes frequentes de covid-19. Outra medida é o isolamento dos atores em um hotel durante as gravações. 'Amor de Mãe' terá apenas mais 23 capítulos e abordará a pandemia. A trama das 21h só voltará ao ar em 2021, assim como 'Salve-se Quem Puder'. A novela das 19h, porém, gravará ainda por mais cinco meses. Cenas de beijos e abraços, por enquanto, estão vetadas.