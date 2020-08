Fim de semana tem programação de lives para todos os gostos

Rio - Mesmo com a reabertura de pontos turísticos e outras atividades de lazer, as opções mais seguras de entretenimento para o fim de semana ainda são as lives e as apresentações em drive-in. As já tradicionais apresentações, todos os dias, às 22h, no Instagram, serão acompanhadas por atrações para todos os gostos. Hoje, também às 22h, o cantor Di Ferrero se apresenta no aplicativo BeApp.

Amanhã, as lives começam mais cedo, ainda à tarde. Puxando o bonde, Jorge Aragão traz '#ALiveSamba2' ao público, às 15h, pelo Youtube. Na sequência, às 16h, é a vez de uma programação diferente. Seu Jorge faz uma live só com as versões em português de David Bowie que ele fez para o filme 'A Vida Marinha com Steve Zissou', de Wes Anderson. Os ingressos para a apresentação, que custam R$ 50, podem ser adquiridos no site 'Ingresse'.

Já às 17h30, as irmãs Maiara e Maraísa apresentam seu sertanejo na 'Fun Live', transmitida pelo Youtube. Mais tarde, às 19h, pela página do Sesc São Paulo no Youtube, Dudu Nobre apresenta seus sucessos para quem está sentindo falta das rodas de samba.

O domingo vai ser tomado pela superlive de Gusttavo Lima, às 18h30, no Youtube da Fábrica de Eventos. A apresentação será realizada em um palco montado nas águas do Rio Negro, em uma balsa que imita o formato de uma vitória-régia. O evento, que ainda vai contar com a participação de Jonas Esticado, irá arrecadar doações para o projeto 'Vidas Indígenas Importam'.