Alcione faz show no Vivo Rio hoje, às 18h, com transmissão online

Acostumados com a inovação como rotina, os artistas e as casas de show elevaram o termo durante a pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, projetos de retorno controlado das atividades passaram a surgir, como o 'Vivo Rio em Casa'. O tradicional espaço de espetáculos do Rio de Janeiro recebe Alcione hoje, às 18h — os ingressos podem ser comprados, a partir de R$ 10, no site do Vivo Rio, e a transmissão ao vivo será feita na plataforma Onstage.

O show marca o lançamento da turnê 'Tijolo por Tijolo', 42º álbum da carreira da cantora. Em isolamento, Alcione não via a hora de voltar aos palcos. "Estava morrendo de saudades. Mesmo sendo virtualmente, estarei cantando com a minha banda e sei que vai ser um público que gosta de mim assistindo. É uma retomada diferente, mas vai dar para diminuir a saudade dos palcos", comemora.

O evento é uma das poucas oportunidades que Alcione tem de sair de casa. Por fazer parte do grupo de risco do coronavírus, ela conta que está "quietinha em casa", cumprindo a quarentena, e que obedeceria as recomendações das autoridades de saúde mesmo se não tivesse alguma comorbidade. A cantora aposta na criação de uma vacina nos próximos meses, já que as pesquisas no mundo inteiro estão avançadas.

"Tenho fé em Jesus, na Virgem Maria e nos orixás que logo essa vacina vai estar imunizando esse povo todo", acredita a Marrom.

Novo álbum

Mesmo com a divulgação do disco durante a pandemia e sem a possibilidade de fazer shows com plateia presente, Alcione está feliz com a repercussão. Um dos fatores para a boa recepção de 'Tijolo por Tijolo', para Marrom, é o fato das canções inéditas rechearem o CD, um antigo pedido dos fãs. As avaliações são feitas com a percepção de que a pandemia atrapalha, mas não impede os ouvintes fiéis de Alcione de apreciarem suas músicas.

"Acho que o público estava ansioso por novidades, vivia cobrando novas músicas. Por isso, também acho que a recepção está sendo ótima. Claro que para os padrões desse chamado 'novo normal'. Se fosse nas condições anteriores, poderia avaliar melhor porque estaria bem pertinho dos fãs e veria suas reações ao trabalho que está sendo lançado. Pelos recados que ando recebendo nas redes sociais, sinto que estão gostando, sim", diz.

Redes Sociais

Ativa nas redes sociais e feliz com os mais de um milhão de seguidores no Instagram, Alcione usa os meios digitais para se manter presente na vida dos amigos artistas e conversar com os fãs. Recentemente, ela pôde dar parabéns para Nelson Sargento e Caetano Veloso. "É mais do que importante celebrar a vida e a obra de artistas que ajudaram a construir a imagem da nossa terra", defende.

A interação com o público na internet é bem-vinda, mas com equilíbrios, destaca Alcione. "É a nova forma de falar com os fãs e de repassar as novidades. Gosto muito de falar com a galera, conversar, trocar ideias. Tem um povo que abusa um pouco, mas eu não tô nem aí", conta.

Tradição

A relação de Alcione com o Vivo Rio é clássica. Em 2018, ela celebrou os 40 anos de carreira naquele palco. Em setembro do ano passado, a turnê 'Eu Sou a Marrom' lotou de fãs a casa de espetáculos. Hoje, o retorno ao local também é motivo de comemoração. "É uma das melhores casas de espetáculo do país, já fiz shows memoráveis lá. Sinto-me muito bem naquele palco, foi uma parceria que nasceu naturalmente", diz.