Nova temporada do 'Zorra' estreia hoje na Globo

Rio - O 'Zorra' está de volta e a estreia é hoje, depois de 'Fina Estampa', na Globo. A nova temporada mescla gravações feitas no começo do ano, ainda em estúdio, com produções dos atores já em casa. Além da adaptação para o trabalho em home office, o 'Zorra' traz mais uma novidade: cinco novos comediantes no elenco. A partir de hoje, Diogo Vilella, Marisa Orth, Robson Nunes, Victor Lamoglia e Karina Ramil entram para o time do humorístico.

Marisa e Diogo foram colegas de cena em 'Toma Lá Dá Cá', que está sendo reprisada nas tardes de sábado, e vão trabalhar juntos de novo. "Trabalhar com a Marisa é o máximo. Estou muito feliz de poder reviver essa parceria que sempre deu tão certo, e com um texto tão afiado", conta Diogo.

"Está sendo ótimo ter essa oportunidade de trabalhar dessa forma e adquirir mais um aprendizado. Quando a gente pensa que já fez de tudo, sempre surge uma nova possibilidade, e eu adoro isso!", destaca Marisa Orth.

Bombados nas redes

Além deles, a dupla Victor Lamoglia e Karina Ramil, que já faz sucesso na internet, vai ter a oportunidade de mostrar o trabalho na TV.

"Estou muito ansioso para ver o resultado final dessa trabalheira enorme que estamos tendo! Espero que as pessoas gostem do 'Zorra' com essa pegada caseira, misturada à superprodução que tínhamos antes', diz Victor.

Karina, por sua vez, também está animada com a estreia e destaca a receptividade dos colegas de equipe. "Estou totalmente encantada em ver tanta gente talentosa e unida no propósito de fazer acontecer o programa. É realmente muito divertido e incrível fazer parte disso tudo".