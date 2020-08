Rio - Zezé Di Camargo, de 57 anos, postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto no maior clima de romance com sua noiva, Graciele Lacerda, de 39. "Adão e Eva no paraíso", escreveu o cantor na legenda da foto. Graciele aproveitou para se declarar para o sertanejo. "Te amo", escreveu nos comentários.

Os fãs fizeram elogios. "Casal mais top do Brasil", disse uma pessoa. "Lindos, que Deus continue sempre abençoando vocês", comentou outra admiradora. "Foto linda", disse um seguidor.