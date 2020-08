JS O Mão de Ouro remixa sinfonias clássicas de Beethoven

Em 1770 nasceu o compositor alemão Ludwig van Beethoven, há 250 anos. Agora, em 2020, as composições clássicas do músico se encontram o ritmo brega funk pelas mãos do produtor Jhonatan Ramos dos Santos, conhecido JS O Mão de Ouro. Dono de hits como 'Tudo Ok' e 'Sentadão', JS homenageia o compositor alemão ao remixar a 5ª e 9ª sinfonias de Beethoven. O encontro da Alemanha com o Recife, onde JS nasceu, foi feito com respeito e admiração, ele conta.

"É uma experiência nova e diferente, muito desafiadora. Uma Sinfonia é uma obra muito longa, tem toda a sua importância para a história e trabalhar em cima dela requer muito cuidado e respeito. Foi um trabalho de mais ou menos 6 horas no estúdio. Eu procurei pegar as partes mais conhecidas da música para poder encaixar no estilo brega funk", explica JS.

A versão brega funk da 5ª Sinfonia ganhou as ruas no dia 31 de julho, seguida do remix da 9ª Sinfonia, disponível para o público desde a última sexta-feira. A união entre clássico e contemporâneo, de acordo com Mão de Ouro, foi um convite da Warner. As celebrações dos 250 anos de Beethoven não se limitam ao Brasil. Na cidade de Bonn, na Alemanha, onde o compositor nasceu, as festas e programações online estão garantidas até o fim do ano.

Participar de um movimento musical como esse é, segundo JS, um destaque de sua carreira. Para além do sentimento pessoal de produzir em cima de uma das composições mais importantes da história da música, Mão de Ouro aposta na democratização da música clássica.

"Com certeza, muitos DJs gostariam de ser chamados para produzir um trabalho desse tamanho, e eu não tenho palavras para descrever esse sentimento. Acho que conseguimos cumprir com a missão de tornar a sinfonia mais agradável para o público mais jovem. Muitas vezes já ouvimos uma parte da sinfonia em algum filme, série ou comercial, mas não nos damos conta de que é uma composição do Beethoven. Agora, qualquer criança pode dançar Beethoven, e isso é muito legal", afirma o produtor.