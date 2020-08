Eventos drive-ins agitam o Rio. Confira agenda

A oportunidade de se divertir está garantida com a nova forma de entretenimento: os drive-ins espalhados pelo Brasil. Com atrações para agradar a família toda, há palestras motivacionais, filmes e espetáculos teatrais para a criançada, missas católicas, clássicos da tela do cinema e também comédias brasileiras. Algumas das cidades que mais possuem eventos neste formato são Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador com ingressos que podem ser adquiridos pela Sympla, maior plataforma de eventos da América Latina.



Confira alguns dos principais eventos no formato drive-in que acontecem essa semana:

Evento: Missa pela Vitória

Data: 12/08 às 19h30

Localização: Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

Endereço: Largo da Penha, 19 - Penha, Rio de Janeiro

Valor: gratuito

Ingresso: http://www.sympla.com.br/missa-pela-vitoria---12082020---drive-in__929502



Evento: StandUp: Paulinho Serra

Data: 14/08 às 20h

Localização: Rio das Ostras

Endereço: Avenida dos Bandeirantes s/n - Enseada das Gaivotas (próximo ao Batalhão de Polícia), Rio das Ostras - RJ, Brasil

Valor:R$60,00

Ingresso: http://www.sympla.com.br/conect-drive-in-apresenta-paulinho-serra__912577



Evento: Teatro Infantil "Frozen"

Data: 15/08 às 17h30

Localização: Best Western Multi Suítes

Endereço: Rod. Washington Luíz, 2500 - Parque Sarapuí, Duque de Caxias - RJ

Valor: R$100,00

Ingresso: http://www.sympla.com.br/teatro-drive-in-infantil__921503



Evento: Balada Retrô

Data: 15/08 às 20h

Localização: Rio das Ostras

Endereço: Avenida dos Bandeirantes s/n - Enseada das Gaivotas (próximo ao Batalhão de Polícia), Rio das Ostras - RJ, Brasil

Valor:R$100,00

Ingresso: http://www.sympla.com.br/conect-drive-in-apresenta-balada-retro__909359



Evento: Festa Country

Data: 16/08 às 11h

Localização: Paz Church São Gonçalo

Endereço: R. Dr. Porciúncula, 1598 - Venda da Cruz, São Gonçalo - RJ

Valor:R$18,00

Ingresso: http://www.sympla.com.br/festa-country-drive-thru__928493