Mais que amigos

Sucesso no forró, Xand Avião acaba de lançar o clipe 'Me Calei' em parceria com Wesley Safadão. Mas esta está longe de ser a primeira parceria da dupla, que fez uma das lives mais comentadas da quarentena até agora. Por mais de dez horas, os cantores se apresentaram em um show que incluiu efeitos especiais e brincadeiras. A live, que começou na noite de um sábado, só terminou na manhã de domingo.

"A live já está com mais de 8 milhões de views desde o dia da transmissão. Foi muito bacana e as nossas parcerias são sempre muito divertidas. A gente se sente muito à vontade. Eu sou fã do trabalho do Safadão, fora a nossa amizade de longa data. Foi demais!", comemora Xand, que decidiu chamar o amigo para a regravação da canção.

"'Me Calei' sempre foi muito bem recebida nos shows. Então, quis gravar uma versão com mais de mim nela e um toque mais moderno... Acho que trazer esta nova versão junto com meu parceiro Wesley Safadão acaba trazendo novos ares. Ele é um dos grandes nomes da música brasileira hoje em dia. Nossas parcerias e projetos sempre dão muito certo. É uma grande honra! Espero que a galera curta bastante", torce.

Retorno positivo

Apesar de ainda não poder voltar aos palcos, Xand destaca que as lives ajudam a amenizar os desafios da pandemia. "Claro que não é a mesma coisa de estar junto deles pessoalmente, mas dá para matar a saudade. Mesmo de longe a galera está sempre me apoiando, isto nos dá um super gás para não parar e continuar levando alegria e entretenimento para eles. No momento atual, a gente tem que se adaptar desta maneira, mas tenho fé que, em breve, quando tudo estiver normalizado, estaremos juntos matando a saudade", deseja o cantor potiguar, que aproveita o momento para comemorar a chegada de novos fãs.

"É muito gratificante saber que o meu trabalho tem atingido tantas regiões do país, tantas pessoas. Este é um dos grandes objetivos. Além de fazer e viver de música, que é algo que amo, poder levar meu trabalho e mudar a vida de tanta gente com a minha arte é algo muito especial. A internet e as lives têm amplificado esse sentimento, graças a Deus. Os números nas redes estão aumentando, os streams das músicas continuam em alta e estamos vendo até público de outros países curtindo mais o meu trabalho. É uma surpresa maravilhosa".

E o tempo livre?

Apesar de não parar de trabalhar, a impossibilidade de retomar à rotina por completo trouxe de volta alguns passatempos para a vida de Xand. "Eu tenho feito bastante coisa, mesmo que em casa em quarentena. Tenho aproveitado para estar ao lado da minha família e curtir cada segundo. Tenho aproveitado também para colocar a leitura em dia, pedalar, brincar com a criançada e cozinhar. Adoooro churrasco", brinca.