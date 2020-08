Dose dupla de confusão

Adolescente, de personalidade forte e apaixonada por funk. A descrição funciona bem para as duas personagens de Carol Macedo que estão atualmente no ar na Globo. A atriz, hoje com 27 anos, até considera que as meninas de 'Malhação: Viva a Diferença' e 'Fina Estampa' podem ser parentes. "Acho que tanto a K2 como a Solange são personagens que conseguem cativar o público por conta da alegria que trazem em cena, independentemente do momento pelo qual estejam passando. São duas personalidades muito parecidas, mas em ambientes diferentes. Ambas gostam de dançar funk, têm o gênio muito forte e são totalmente decididas no que querem para as suas vidas. Gosto de brincar de que as duas são 'primas distantes'", supõe a atriz, que comemora a exibição das reprises.

"Gosto de acompanhar as novelas também pelas redes sociais e vejo muitas mensagens positivas sobre as personagens. Fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas que amavam a Solange há nove anos e que hoje continuam nessa mesma vibe. É muito bom acompanhar com calma sem a pressão diária que me impunha em relação a minha interpretação e áreas onde acho que preciso melhorar", destaca.

Temporada histórica

O sucesso da K2, inclusive, reflete a gratidão de Carol pelo papel em na trama adolescente. "Cresci assistindo todas as temporadas de 'Malhação' e tinha o sonho de poder fazer parte do elenco. Posso dizer que foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Acredito que foi o meu divisor de águas na TV. Tenho um carinho muito especial por essa personagem e assistindo novamente, vejo que realmente tive muita sorte em ter participado de um projeto tão perfeito. O nosso Emmy foi consequência de tudo isso!", comemora a atriz, em referência ao prêmio internacional na categoria série infantil.

"Acho que a nossa rotina de gravação no geral ficou marcada em nossas vidas. Nós realmente formávamos uma família e isso se mantém até hoje!", revela.