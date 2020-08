Rio - Aos 38 anos de idade, o ator e apresentador Robson Nunes encara mais um desafio na carreira. Depois de fazer sucesso com as crianças na apresentação do clássico 'Zapping Zone', do Disney Channel, de figurar em novelas e filmes, e até de se apresentar cantando no 'Popstar', chegou a vez de Robson abraçar seu lado comediante com a entrada no 'Zorra', da Globo.

"Me perguntaram porque eu fazia comédia, mas não é trabalho. É isso que eu escolhi para a minha vida, estilo de vida mesmo. Quando você deixa a coisa mais leve, por mais que seja uma coisa pesada, como quando eu falo de racismo no meu stand up, eu trato sobre a minha visão e com bom humor. É mais fácil atingir alguém com humor do que com discurso panfletário", destaca o artista, que reflete sobre o papel do programa humorístico de sábado.

"O 'Zorra' vai pegar essa realidade da pandemia, que é um cenário de tristeza, onde a gente tem números horríveis, de pessoas que foram embora. A gente tem uma tristeza muito grande associada a esse tema e, querendo ou não, o 'Zorra' traz uma ótica de humor nisso tudo. Tem uma lente de aumento em situações, que a galera vai se reconhecer e achar graça", conta.

Balde de água fria

No começo do ano, Robson foi sondado para integrar o programa. A empolgação era grande, mas a pandemia atropelou os planos do ator. "Eu estava ansioso para encontrar todo mundo e foi um banho de água fria. Eu assinei o contrato numa sexta feira e, na outra semana, anunciaram a quarentena. Parece jogo de futebol, quando você está aquecendo, entra em campo, mas o juiz apita o final", brinca Robson, que junto à equipe, arrumou um jeito de dar continuidade ao trabalho.

"Eu já estava gravando remotamente, mas gravar o 'Zorra' foi um desafio gigantesco. Principalmente no primeiro dia. Eu fiquei online no computador com a equipe - diretor, figurinista, fotógrafo - fazendo o que eles pediam. Arrastando móvel em casa e, a cada cenário, vira tudo uma bagunça. Mas a gente tem se divertido muito. E nós temos que ser os primeiros a nos divertir, para o público gostar também", conta.

Mas se tudo der certo e os níveis de contaminação continuarem caindo, as gravações presenciais já vão poder voltar a acontecer. "Na semana passada, a gente teve uma reunião com a alta cúpula da Globo sobre a retomada. Vai ser bem mais lenta, mas para que todos os cuidados sejam tomados. Então, toda a atenção vai ser feita para as produções não se cruzarem, para a gente não compartilhar objetos que trouxer de casa e um monte de outros detalhes".