Rio - Luisa Sonza usou as redes sociais nesta terça-feira para agradecer Neymar por divulgar sua música. É que o jogador de futebol chegou ao estádio Luz, em Lisboa, escutando o hit "Toma", lançamento recente da artista.

Galeria de Fotos Luísa Sonza, para o clipe 'Toma' @KENDYHIGASHI Neymar chega ao estádio Luz segurando uma caixa de som e escutando a música 'Toma', de Luisa Sonza Divulgação / Uefa Luisa Sonza Divulgação/Jonathan Wolpert Luisa Sonza e sua cachorrinha de estimação, Gisele Pinscher Reprodução Cachorrinha de Luisa Sonza invade o 'Encontro' Reprodução Luísa Sonza, para o clipe 'Toma' @KENDYHIGASHI Internautas veem Bolsonaro no cotovelo de Luisa Sonza Reprodução Internet Internautas veem Bolsonaro no cotovelo de Luisa Sonza Reprodução Internet Internautas veem Bolsonaro no cotovelo de Luisa Sonza Reprodução Internet Vitão e Luisa Sonza Reprodução Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Ag. News Luisa Sonza Ag. News

"Aff, Neymar, maravilhoso! Obrigada!", escreveu Luisa ao postar o vídeo em que o jogador aparece descendo do ônibus, segurando uma caixa de som antes da partida contra o RB Leipizg. O atleta resolveu caprichar no look e escolheu camisa e calça social para chegar ao local da partida.

"Tô feliz demais. Neymar é um grande amigo meu, um cara maravilhoso que admiro muito. É uma honra ele tocar minha música com o Zaac numa semifinal. Eu nem acreditei, tô até agora surpresa. Só posso agradecer a ele pelo espaço. 'Toma' é uma música que tem crescido muito", disse Luisa Sonza em entrevista ao "GShow'.