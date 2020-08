Rio - Muitos atores começam a fazer sucesso, entram em novelas famosas, se tornam conhecidos do público e depois simplesmente desaparecem. Muitos deles decidiram abandonar a carreira e seguir novos caminhos. Confira uma lista de atores que sumiram das telinhas:

Pitty Webo

Ela interpretou Bebel Gilberto na série "Por Toda a Minha Vida", da Globo, e participou de oito trabalhos na TV. Ficou conhecida como a personagem Marcinha, da novela "Mulheres Apaixonadas", de Manoel Carlos. A atriz disse em entrevista que desde que sua filha nasceu ela se dedica somente ao teatro.

Susana Werner

Ela começou na TV na novela "Cara e Coroa", em 1995. Participou de "Malhação", em 1996, e engatou papéis nas novelas "Um Anjo Caiu do Céu" e "Luz do Sol". Ao todo, Susana fez sete novelas e dois filmes. Atualmente, ela é casada com o jogador de futebol Júlio César, abriu mão da carreira e foi morar com ele na Europa.

Júlia Feldens

Julia é uma das atrizes que não teve carreira longa na TV. Ela estreou em "Força de um Desejo" (1999) e se destacou como Ciça, filha mimada do personagem de Tony Ramos em Laços de Família (2000). Seu último trabalho na Globo foi na minissérie "Um Só Coração" (2004). Depois, Julia se mudou para São Paulo, onde vive até hoje com seus dois filhos.

Joana Balaguer

Joana, a morena de olhos azuis que interpretou a inesquecível vilã Jaqueline em duas temporadas de “Malhação“, também tem longa trajetória nas telinhas. Fez alguns outros trabalhos na emissora e sua última aparição foi na novela “Balacobaco”, da Record. Casada com um português, Joana chegou a fazer uma novela em Portugal. Atualmente a morena se dedica à criação do filho Martin, de 5 anos, e Gaia, de 8 meses. Joana já morou na Europa, África e Oceania.

Ana Paula Arósio

Fenômeno da televisão brasileira nos anos 1990, ela surgiu no SBT e explodiu em "Terra Nostra", da Globo. Ana Paula Arósio abandonou a tv há alguns anos e até hoje desperta saudades nos telespectadores. Modelo na adolescência, ela estreou em novelas em "Éramos Seis" (1994), do SBT. Na emissora de Silvio Santos, ainda fez "Razão de Viver" (1996) e "Os Ossos do Barão" (1997).

Gabriel Wainer

O neto de Danuza Leão, Gabriel Wainer, foi outro ator que ficou famoso após sua atuação em “Malhação” em 2006, interpretando o vilão Edu, e logo depois sumiu das telinhas. O bonitinho fez outras aparições em telenovelas, como “Passione” e “Ciranda de Pedra” mas nada de grande destaque. Hoje Gabriel dá aulas de filosofia (matéria na qual se formou), é sócio de um app de educação, além de ser roteirista. Gabriel é casado e pai de Antônio.

Cacá Carvalho

Cacá deu vida ao memorável personagem Jamanta na novela “Torre de Babel” na Rede Globo em 1998. Quem não se lembra do bordão “Cala a boca Jamanta”? No total Cacá participou de 7 novelas, a última foi “O Cego e o Louco“, em 2007, e 4 filmes de 1985 a 1999. Porém, no teatro o ator segue carreira com as peças “O Sucesso a Qualquer Preço” e “2×2=5“, além de estar no elenco da série “171 – Negócios em Família“, no canal Universal.