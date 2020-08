Rio - Rose Miriam Di Matteo, ex-mulher de Gugu Liberato, postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece almoçando com os três filhos que teve com o apresentador.

"Minha família que eu tanto amo! Só faltou o papai lindo!Mas ele vive em nossos corações!", escreveu a médica na legenda da foto. Ela briga na Justiça pelo reconhecimento de sua união e por direito a metade dos bens deixados pelo apresentador.

Gugu Liberato morreu aos 60 anos em um acidente doméstico na mansão que tinha nos Estados Unidos. Em testamento, ele deixou 75% de sua herança, avaliada em R$ 1 bilhão, para ser dividida em partes iguais para os filhos. Os outros 25%, ele estipulou que fossem divididos em partes iguais entre os sobrinhos.

Rose Miriam, então, entrou na Justiça brasileira com um pedido de reconhecimento de união estável com o apresentador, alegando que os dois constituíram uma família, o que lhe concederia metade dos bens deixados por ele.