Rio - A Rede Globo abriu nesta quarta-feira, 19, as inscrições para uma nova versão do programa 'The Voice Brasil'. O reality será exclusivo para pessoas que tenham mais de 60 anos de idade, com lançamento previsto para 2021, e irá se juntar às versões para adultos e para crianças.



O lançamento da nova produção havia sido antecipado por Boninho, diretor da Globo, em uma publicação no Instagram. Lulu Santos, um dos jurados do 'The Voice Brasil', fez uma brincadeira na publicação e perguntou se poderia se inscrever no novo reality. A competição original é para cantores maiores de 18 anos.



Além do 'The Voice', a Globo transmite o 'The Voice Kids', com competidores com menos de 18 anos e que teve sua quinta temporada suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa, porém, irá retornar à grade da emissora. Já o reality original possui oito temporadas e estreou no Brasil em 2012.



No programa, cantores consagrados viram técnicos - três na versão para crianças e quatro na versão para adultos - e ficam de costas para os competidores, que devem convencer os jurados a virar sua cadeira para incluir o candidato em seu time. O vencedor da última edição do 'The Voice', exibida em 2019, foi Tony Gordon, que tem 53 anos.



A primeira edição do 'The Voice' para maiores de 60 foi lançada nos Países Baixos, país de origem do reality, em 2018 e se chama 'The Voice Senior'. O programa, depois, se espalhou pela Europa, ganhando edições na Alemanha, Rússia e outros. Além do Brasil, o México é o único país americano que transmite a nova versão atualmente.



Quer saber como se inscrever para o 'The Voice Brasil' para quem tem mais de 60 anos? Confira as orientações no site do Gshow (http://especiaiss3.gshow.globo com/realities/the-voice-brasil/inscricoes/). Os cantores que serão técnicos no novo programa ainda não foram revelados.