Rio - Clima de praia e um ambiente fértil para os sonhos. É nesse clima que começa 'Flor do Caribe', novela da Globo exibida originalmente em 2013 e que vai ser reprisada na faixa das 18h, a partir do dia 31 de agosto. Mãe da protagonista Ester (Grazi Massafera), Lindaura é responsável por guiar a filha nos desafios que encontra pelo caminho. Intérprete da personagem, a atriz Ângela Vieira comemora a edição especial da trama.

"Foi uma novela que agradou muito ao público e, depois desses anos, certamente vai matar as saudades de muita gente. O diretor Jayme Monjardim reuniu um elenco e uma equipe maravilhosos e a convivência com aquelas pessoas era muito prazerosa", destaca a atriz, que aposta na reprise após 7 anos da primeira exibição.

"As pessoas, de um modo geral, gostam quando as reprises são de tramas com mais de cinco anos, pelo menos. Dizem que gostaram muito do produto mas já não lembram de vários momentos. E o caso dessa novela", argumenta.

Parceria familiar

Com um elenco de estrelas, Ângela lembra da parceria com a filha, genro e marido da ficção. "Não conhecia a Grazi e foi muito bom o nosso relacionamento: ela é talentosa, divertida e ótima colega. Com o Henri (Castelli) eu já havia trabalhado e sempre nos divertimos muito. O Juca (de Oliveira), eu já tinha feito um par romântico há muitos anos e de lá pra cá sempre que nos encontramos é uma festa. Além de ser um grande ator, é um grande amigo".

Isolamento e projetos

Respeitando o isolamento, Ângela defende que toda a sociedade se cuide para frear o contágio pelo novo coronavírus. "Estou na minha casa da serra há quase 5 meses, torcendo para que as pessoas entendam que, se as regras para a preservação da saúde não forem cumpridas, essas mortes não vão parar".

Mesmo em casa, a atriz de 68 anos tem procurado se manter ocupada e foca nos projetos que precisaram ser paralisados. "Leio muito e vejo muitas séries e filmes. Teria estreado uma peça dia 4 de junho no Sesc Ginástico. Mas voltaremos...Resistiremos!"