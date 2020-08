São Paulo - "Desejo Sombrio" fez o maior sucesso e os fãs da série mexicana já podem comemorar, porque ela vai ter continuação! A informação foi confirmada nesta quarta-feira (19) pela Netflix, que também anunciou mais uma quebra de recorde da produção latino-americana, que vem chamando atenção do público desde que chegou ao catálogo na metade de julho.



A primeira temporada de "Desejo Sombrio", protagonizada pela ex-RBD Maite Perroni e por Alejandro Speitzer, se tornou a produção de língua não inglesa mais popular do streaming. A produção foi assistida por nada mais, nada menos, que 35 milhões de contas no mundo todo nos primeiros 28 dias após a estreia, ficando no Top 10 em 77 países -- entre eles, claro, o Brasil.

No Twitter, Maite comemorou ao anunciar aos seus seguidores que estaria de volta em uma segunda temporada da série.