Rio - Nego do Borel estava inspirado na noite desta quarta-feira. O funkeiro fez uma declaração de amor em inglês para a namorada, Duda Reis . Na cama ao lado de Duda, ele arriscou algumas frases românticas.

"Come here, my love", disse Nego, que em tradução livre quer dizer "vem aqui, meu amor". Quando Duda apareceu no vídeo, ele a chamou de "esposa" e perguntou se ela estava feliz. "Today I'm very happy with my wife", disse o funkeiro.