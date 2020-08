Atriz de 'Amor de mãe' participa de live do O Dia nesta sexta

Nesta sexta-feira, 21, a partir de 16h, o jornal O Dia recebe Ana Flávia Cavalcanti para uma entrevista ao vivo. A atriz já esteve em obras como “Malhação - Viva a diferença” e vivia a delegada Miriam em “Amor de Mãe”, até a interrupção da novela em março, em decorrência da pandemia. Ana, também conhecida por seus trabalhos como diretora e roteirista, acumula projetos que figuraram em festivais de cinema nacionais e internacionais. Temas pontuais sobre a sociedade brasileira também estarão em pauta. Não fique de fora: o bate-papo será no perfil do jornal no Instagram (@odiaonline).