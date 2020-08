Confira o que chega em setembro na Netflix

Rio - Todo mês a Netflix divulga quais serão as novidades em seu catálogo. O serviço de streming revelou o que estreia na plataforma em setembro. Entre as novidades estão a terceira temporada de Baby e a estreia do documentário 'O Dilema das Redes'. Confira a lista completa:

SÉRIES

AWAY - 4 de setembro

A astronauta Emma Green (Hilary Swank) comanda a primeira expedição humana rumo a Marte. Mas, para embarcar na perigosa jornada, ela precisará deixar para trás o marido e a filha adolescente.

RATCHED - 18 de setembro

Esta série dramática de Ryan Murphy, cuja história se passa antes do filme Um Estranho no Ninho (1975), conta a fascinante origem da enfermeira Ratched (Sarah Paulson).

A DUQUESA - 11 de setembro

Katherine Ryan interpreta uma mãe que vive um dilema: vale a pena engravidar do seu maior inimigo, o pai da filha que ela cria sozinha?

THE HOME EDIT - A ARTE DE ORGANIZAR - 9 de setembro

Nesta série produzida por Reese Witherspoon e Molly Sims, Clea Shearer e Joanna Teplin dão um jeito na bagunça da casa de famosos e pessoas comuns e transformam vidas.

3ª temporada de BABY - 16 de setembro

Amigas improváveis, Chiara e Ludovica lutam para encontrar o amor e um lugar no mundo enquanto estudam em um bairro chique de Roma.

FILMES

ENOLA HOLMES - 23 de setembro

Quando a irmã adolescente de Sherlock Holmes descobre que a mãe desapareceu, ela decide procurá-la e acaba revelando uma grande conspiração que pode mudar o rumo da história. Com Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill e Sam Claflin.

O DIABO DE CADA DIA - 16 de setembro

Desesperado para salvar a esposa que está morrendo, um homem recorre a orações e a medidas extremas. Drama gótico do diretor Antonio Campos, com Tom Holland e Bill Skarsgård.

LADY BIRD - A HORA DE VOAR - 22 de setembro

Em meio a desafios amorosos, familiares e conflitos internos, uma adolescente (Saoirse Ronan) sonha em fazer faculdade bem longe de casa. Dirigido por Greta Gerwig.

THE POST - A GUERRA SECRETA - 8 de setembro

A publicação de um furo de reportagem sobre a guerra do Vietnã compromete o presidente dos Estados Unidos e força o jornal Washington Post a tomar uma decisão. Um filme de Steven Spielberg com Meryl Streep, Tom Hanks e Sarah Paulson.





DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

AFONSO PADILHA: ALMA DE POBRE - 3 de setembro

Neste especial hilariante, o comediante Afonso Padilha revisita suas origens humildes e conta histórias da infância.

O DILEMA DAS REDES - 9 de setembro

Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta: algumas de suas criações causam vícios e ameaçam democracias pelo mundo.

CENAS DE UM HOMICÍDIO: UMA FAMÍLIA VIZINHA - 30 de setembro

A chocante história do homem que matou a esposa e as duas filhas em agosto de 2018 é contada pelas imagens da câmera de segurança que o levaram à prisão.

BAD BOYS E BILIONÁRIOS: ÍNDIA - 2 de setembro

Esta série documental mostra a trilha de ganância, fraudes e corrupção que ergueu — e derrubou — alguns dos magnatas mais poderosos da Índia.

CHALLENGER: VOO FINAL - 16 de setembro

O ônibus espacial Challenger funcionou perfeitamente até explodir aos 73 segundos de sua 10ª missão, no dia 28 de janeiro de 1986, em uma tragédia que causou sete mortes, incluindo a de uma professora civil.

PAPA FRANCISCO: UM HOMEM DE PALAVRA - 21 de setembro

O cineasta Wim Wenders viaja o mundo ao lado do papa Francisco e registra as visões humanistas do pontífice em uma época extremamente polarizada.

JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER - 15 de setembro

O astro Justin Bieber nos presenteia com imagens pessoais de toda a sua carreira, culminando em sua triunfante turnê de 2010.

CHEF'S TABLE: CHURRASCO - 2 de setembro

Esta série culinária indicada ao Emmy muda o foco para a arte do churrasco, com a ajuda de chefs conceituados dos EUA, Austrália e México.