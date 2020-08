Rio - Celina Locks, namorada de Ronaldo, postou no Instagram nesta sexta-feira uma foto em que aparece se divertindo com o ex-jogador em uma piscina, em Ibiza, na Espanha. "Momentos relaxantes", escreveu a modelo na legenda da foto. Na imagem, o casal aparece com Gioe, filha da modelo Schynaider Moura, que também está em Ibiza.