Daya Luz esbanja sensualidade em novo clipe

Rio - Ao longo de dois anos de muito aprendizado, Daya Luz fez parte do time de bailarinas do 'Domingão do Faustão'. Com ensaios e gravações semanais, a dançarina não só evoluiu no ofício como decidiu ir além. Apostando na carreira de cantora, ela acaba de lançar o clipe da música 'Criminosa', em que abusa da experiência adquirida na TV. Cheia de sensualidade em cenas quentes, Daya está feliz com o resultado.

"O meu sonho sempre foi cantar, e a dança veio como uma ponte para que eu conseguisse realizar esse sonho. Foi importante esse processo porque hoje posso fazer as duas coisas. Eu sou uma mulher que gosta de ser sensual, de seduzir, de ousar. Faço aquilo que acredito e que faz parte da minha verdade. Colocar a sensualidade no meu trabalho é muito natural pra mim", diz.

Os versos "Eu Sempre tô por cima/Desse jeito eu chego lá/Criminosa, ninguém detém/Toda noite é meu refém" deixam claro ao ouvinte que Daya busca ser uma mulher decidida em qualquer momento, até nos mais picantes. Para ela, a sensualidade em 'Criminosa' mostra que as mulheres podem ter liberdade para serem o que quiser. "Vivemos em uma sociedade muito machista e quanto mais essas questões forem abordadas, mais conseguiremos quebrar as barreiras que existem para o respeito mútuo", defende a artista.

Daya Luz, ex-bailarina do Faustão, lança clipe de 'Criminosa' e esbanja sensualidade - Divulgação

O clipe faz parte de um projeto pessoal da cantora, que pretende lançar uma música por mês até o fim do ano. A ideia, de acordo com a dançarina, é explorar a própria criatividade ao máximo, ainda mais em tempos de quarentena. "Estou pesquisando bastante, buscando novas formas de surpreender, de me desafiar e aprender com todo o processo também. Eu busco sempre evoluir como artista, e essa quarentena tem me mostrado muitas possibilidades", conta.

Além do desejo de criar, Daya tem em mente que suas obras podem alcançar e dar força às mulheres por meio da sensualidade. Segundo ela, incorporar isso ao trabalho é um caminho natural. E a cantora arremata: "Isso me liberta e no meu trabalho posso brincar de ser o que eu quiser. Acredito que isso encoraje todas as mulheres também a serem o que tiverem vontade e fazerem aquilo que acreditam. Expor a sensualidade quebra padrões".