Aventuras Maternas: dicas, lançamentos e ideias para toda a família

Máscaras de personagens



Em tempos de pandemia, máscara de proteção tornou-se artigo essencial na vida de quem precisa sair de casa, especialmente para crianças que precisam de atenção especial para não levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Pensando nisso, o Ateliê by Frida está confeccionando peças com acetato para proteger os olhos e customização de acordo com os personagens favoritos. As crianças amam se mascarar e brincar e os pais ficam mais seguros e certos de que os filhos estão protegidos.



Encomendas pelo whatsapp: 21.98151-0084 ou pelo Instagram @ateliebyfrida.





Canecas musicais



Mimos afetivos passaram a fazer ainda mais sucesso com a pandemia. Pensando nisso, a Entrelinhas e Só, resolveu unir ilustração e afeto, colocando uma trilha sonora em canecas personalizadas com fotos familiares. Uma opção para presentear os parentes mais distantes e acalentar o coração de parentes que a pandemia, infelizmente distanciou, fazendo entregas para todo Brasil.

Basta enviar uma foto que se tornará ilustração e escolher uma música no Spotify ou YouTube. Um QR Code é criado para transformar o presente num criativo mimo musical.

Além das canecas, a marca faz ecobags com as ilustrações e recentemente lançou squeeze personalizadas com as ilustrações para mimos de festas.



Encomendas pelo Instagram @entrelinhaseso ou E-mail: entrelinhaseso@gmail.com



Joia de leite materno



Ao longo do Agosto Dourado, o site https://www.lackto.com.br/ está oferecendo frete fixo de R$14,90 + 20% de desconto para todos os interessados em criar pingentes feitos com leite materno para guardar essas memórias para a vida. A empresa envia um kit com pipeta, duas soluções em frascos, um molde e um elo para criar um pingente feito com o leite extraído pela mãe. Usando o cupom AVENTURASMATERNAS, é enviado um molde extra em formato de gota para fazer mais um pingente para presentear alguém.

Instagram: @lacktoleitematerno



Máscaras para crianças e adultos







E o Mundo Bita acaba de lançar uma linha de máscaras de proteção para crianças e adultos com nanotecnologia de íons de prata Nanox agFresh+, mais resistente ao coronavírus, bactérias e fungos. O item possui duas camadas de algodão (tricoline) e traz quinze estampas diferentes. A novidade está disponível no site da We Masks (https://wemasks.com.br/) – startup especializada em máscaras respiratórias e parceira no desenvolvimento da linha. Para cada kit de quatro máscaras Mundo Bita vendido, uma será doada para a ONG Etapas, que promove inclusão social de crianças e adolescentes de Recife. Duzentas unidades serão doadas para a instituição e toda a renda arrecadada que cabe ao Mundo Bita será revertida para entidades beneficentes. Sempre engajado em causas sociais importantes como acessibilidade e inclusão, o Mundo Bita uniu forças com a We Masks para a fabricação de máscaras exclusivas para deficientes auditivos, que serão doadas para a ASSPE, Associação de Surdos de Pernambuco. O produto, fabricado em diversas estampas, é composto por um filme transparente de acetato que permite a compreensão verbal (leitura labial) e não verbal (expressões faciais de seus interlocutores).









Por dentro do folclore brasileiro







Amanhã, dia 22 de agosto, é comemorado o Dia Internacional do Folclore. E é de grande importância falar sobre o assunto, pois, por meio dele, mantemos nossa identidade cultural. E nada melhor que a literatura para valorizar, respeitar e preservar nossas manifestações folclóricas. E para comemorar a data, o Clube de Autores selecionou alguns livros para que a cultura brasileira continue sendo passada de geração em geração. “Deu a louca no Folclore”, de Dudu Almeida, conta uma história fictícia sobre um folclore que está enlouquecido e correndo o risco de desaparecer. Macunaíma é o único que pode salvar esses personagens, as lendas, as canções, a linguagem folclórica e impedir que toda riqueza brasileira desapareça completamente. Já em “Lendas Contos e Tradições do Folclore brasileiro”, de Marco A. Stanojev Pereira, estão presentes diversas lendas e tradições do folclore brasileiro em formas de contos. Ao todo são 37 textos que criam uma característica folclórica própria. Em “Poesias do Folclore”, de Mariele Tavares, mais de 20 lendas e mitos, que fazem parte do folclore brasileiro, como Vitória Régia, Curupira, Boto cor de Rosa e Mula sem Cabeça, são contadas em forma de poesia nesta obra. No “Uma Viagem através do Folclore Brasileiro”, de Israel Foguel, acontece uma viagem pelo folclore brasileiro, mitos, lendas, comidas típicas, músicas folclóricas e muito mais, mostrando também qual a importância para um país de conhecer as raízes de suas tradições populares. E em “Folclore”, de Gabriel Zanata, o autor traz as lendas mais populares do folclore brasileiro, contadas de uma maneira diferente. Um jeito novo, aterrorizante e criativo de conhecer sobre a cultura do Brasil. Para saber mais, acesse https://clubedeautores.com.br/







Para ler em família







Victor Scott tem 9 anos e sobrevive num bairro pobre de Londres. Cansado de passar fome e conviver com o pai alcoólatra, o protagonista de “As aventuras de Victor Scott” foge de casa com um propósito: ir até o Polo Norte e pedir para que o Papai Noel ajude a sua família. Com doçura e delicadeza, o narrador misterioso conta a trajetória de Victor e as reflexões que ele proporciona durante a fuga. Além do enredo emocionante, a autora Gabriela Lutibergue faz crescer o mistério e a curiosidade sobre quem narra a história. Assuntos como o alcoolismo, violência doméstica e desestrutura familiar são ganchos para tornar a leitura um momento em família. Os aprendizados do personagem tornam-se valiosas lições para os jovens leitores. Com um fim surpreende e encantador, a obra também inspirou o nome do filho de Gabriela. Victor chegou ao mundo com o mesmo nome do protagonista, mas diferente do personagem da ficção, com uma história cheia de amor desde a infância. Lançado pelo editora The Books, o livro sai por R$28,90 pela Amazon (https://amzn.to/30HSIXd ) ou R$25,00 em venda direta com a autora (autógrafo + marca página) em https://bit.ly/2WRZbh0



Manual do Mundo produz série de vídeos







O Manual do Mundo, maior canal no YouTube sobre Ciência e Tecnologia em língua portuguesa do mundo, apresenta as novidades das TVs LG em uma série de vídeos que será apresentado especialmente no Canal do Youtube da marca. Ao todo, serão 12 vídeos de um minuto contando as novidades da linha de televisores da LG e comparando tecnologias. Na série, Iberê mostra de maneira didática os atributos que só a marca possui como a tecnologia 8K, controle remoto Smart Magic que funciona como mouse e tem botões exclusivos para NetFlix e PrimeVídeo, além de poder controlar a casa por inteligência artificial. Ele também fala sobre TVs grandes em espaços pequenos, a importância do Preto Puro para a qualidade da imagem e também sobre o melhor ângulo de visão. O especial tira todas as dúvidas dos consumidores e facilita a escolha da nova TV. Para assistir, basta acessar os canais oficiais da marca - Youtube: http://www.youtube.com/LGdoBrasil - Facebook: www.facebook.com/lgdobrasil - Instagram: www.instagram.com/lgdobrasil/







Comidinhas para todas as idades







A Seu Estilo Food Bike Integrais está com um novo cardápio para o público infantil. Devido à grande procura das mães por comidinhas saudáveis, já que a maioria está precisando aliar o trabalho em home office, cuidados da casa, estudo dos filhos e alimentação para a família, a empresa resolveu lançar um menu especialmente para os pequenos. Agora, além das opções 'normais' com refeições, sobremesas e lanches low carb, cetogênicos e/ou integrais, a Seu Estilo está com pratos como nugget artesanal de frango com purê de aipim e brócolis, quibe de forno, moquequinha de peixe, carne assada com creme de aipim, entre outros, voltados para os pequenos - inclusive, as porções também são menores. E mais: optando pelo pacote semanal, há desconto em cima do valor final. A empresa entrega, como o próprio nome diz, de bicicleta na região da grande Tijuca, Zona Sul, Zona Norte e Centro. Preços a partir de R$15,00. Mais informações pelo Instagram da marca - @seuestilofoodbikeintegrais - ou pelo Whatsapp (21) 98307-1058.







Histórias para todas as idades







Com histórias de tradição oral, poemas, contos, livros infanto juvenis e, ainda, sugestão de atividades e ferramentas para lidar com as emoções, o Tempo Mágico, da educadora e contadora de histórias Jane Pessôa, é uma canal que compartilha arte com adultos e crianças e é recheado de vídeos que mexem com os sentidos dos pequenos. E essa semana, mais uma história cheia de magia entrou no ar. Em "As Fadas", de Charles Perrault, duas irmãs - a mais velha ranzinza e mal-humorada e a mais nova doce e educada - recebem presentes bem diferentes das fadas da fonte e lidam com o que ganham de diferentes formas, mostrando suas emoções e a forma como enxergam o mundo a sua volta. Apresentado apenas por Jane e com um cenário cheio de ludicidade ao fundo, a educadora usa técnicas vocais, músicas e muitos gestos para interpretar as diferentes personalidades das duas irmãs e mostrar para o espectador como a forma que cada um fala pode comunicar diferentes sentimentos. Para conhecer o canal e assistir a esse e outros vídeos, acesse https://www.youtube.com/channel/UCK6gXLJK9j7JTl7UclQ6LCA







Doutores da Alegria Conta Causos







Os atores do elenco da associação Doutores da Alegria vão compartilhar histórias e experiências vivenciadas nos atendimentos em hospitais – e, mais recentemente, em tempos de isolamento e produção online – em nova edição do espetáculo Doutores da Alegria Conta Causos. A apresentação acontece hoje, dia 21, às 19h, com transmissão pela página da associação no Facebook (/doutores) e pelo canal oficial do Youtube (/tvdoutores). A realização de um espetáculo virtual é uma das ações que o grupo propôs para que a relação entre palhaços e pacientes pudesse se manter viva mesmo em tempos de distanciamento social - a primeira ação foi o Delivery Besteirológico, série de vídeos criados pelos artistas em confinamento, com foco no público hospitalar; depois vieram os atendimentos besteirológicos, com uso de tablets e em parceria com profissionais de saúde, as lives quinzenais nas redes sociais, uma websérie inspirada na festa de São João e o primeiro festival virtual da associação, o Festival Miolo Mole. A classificação do espetáculo é livre, a apresentação gratuita e a realização é do Ministério da Cidadania e Doutores da Alegria.







'Mamaço' sela Agosto Dourado







Em comemoração ao Agosto Dourado, mês dedicado à sensibilização e informação a respeito da importância do aleitamento materno na saúde dos bebês, das mães e do planeta, acontecerá, no próximo dia 30, a partir das 16h, o Mamaço, uma comunhão de energia, propósitos, alertas e acolhimento. O evento vai acontecer de forma online, mediado por Moises Chencinski, pediatra, idealizador e incentivador do movimento Eu Apoio Leite Materno. Além de ser um encontro que permite a interação entre mães para a troca de experiências, o Mamaço contará com mulheres de representatividade em sua programação, como Patricia Beck, madrinha do Agosto Dourado; Simone De Carvalho, fundadora da AMS Brasil, idealizadora da “Hora do Mamaço” e criadora do conceito do “Empoderamento Materno”; Denise Leão Suguitani, fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros (ONG Prematuridade.com); Priscila Dias, historiadora e ativista, que será a voz para falar sobre a presença da mulher negra na cultura da amamentação; e Elisa Gatti, compositora, cantora e criadora do projeto Mãe Musical. O Mamaço também terá a participação do cantor Toquinho. A transmissão será pelo Canal Doutor Moises no Youtube, pelas páginas do Facebook Doutor Moises e Eu Apoio Leite Materno, e pelos perfis do Instagram @doutormoises e @euapoioleitematerno.







Turma da Monica ensina inteligência emocional e autorresponsabilidade







Os autores Paulo Vieira e Maurício de Sousa vão lançar, em setembro, o livro “O Poder da Ação para Crianças: Novas Aventuras”, que pretende ajudar os pais a ensinar aos filhos sobre integridade, merecimento e honra. Em uma nova aventura, a Turma do bairro do Limoeiro se reúne com Paulo, que vai ensinar tudo sobre persistência para vencer os obstáculos do caminho, a importância de acreditar em si e na sua capacidade e o hábito de honrar a família. “O Poder da Ação para Crianças: Novas Aventuras” chegará pela Editora Gente e terá valor de R$ 34,90 – a pré- venda está disponível na plataforma da Amazon.







Projetos de transformação digital







A Calçados Bibi já estava à frente de várias iniciativas com foco no cliente e na digitalização do varejo, mas com a chegada da pandemia no Brasil, a rede acelerou ainda mais os projetos de transformação digital. E entre os projetos está a Prateleira Infinita, que é a integração entre as lojas físicas e o canal online. Se o cliente está em uma unidade e deseja um produto que não tenha disponível na loja, a consultora de vendas pode efetuar a venda retirando o produto do centro de distribuição do e-commerce e o cliente opta se quer retirar o produto na loja ou se prefere que a entrega seja feita em casa. O contrário também acontece, por meio do Clique & Retire, pois o consumidor pode comprar online e retirar na loja de sua preferência. Já no Bibi Delivery e no Bibi Home, o cliente fala com a vendedora pelo WhatsApp, recebe as fotos dos produtos, faz o seu pedido, efetua o pagamento pelo celular via link e recebe o calçado em casa. Mais informações sobre os canais em http://www.bibi.com, pela central de atendimento pelo número (51) 3512-3344, pelo Instagram @bibi ou pelo Facebook/Bibi.