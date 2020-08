Rio - O "novo normal" também deu as caras na Record. Com a volta das gravações das novelas, Rafael Sardão, protagonista de 'Amor Sem Igual', conta como tem lidado com os desafios da nova rotina. "É um aprendizado diário. Mantendo a mente mais atenta para, além de decorar textos e desenvolver o trabalho habitual, me proteger e proteger todos os companheiros e companheiras da equipe. Uma sensação mesmo de união pela saúde de todos e todas, e pela execução da nossa novela", explica o ator, que revela alguns detalhes das normas de segurança impostas pela emissora.

"Cabines individuais para troca de figurino e máscaras descartáveis que são utilizadas até a hora do 'gravando'. Todas as cenas são realizadas e marcadas respeitando o distanciamento. A equipe toda com vestimenta descartável dentro do set. Essas são só algumas", destaca Rafael que, mesmo com as restrições, comemora a volta ao trabalho.

"Eu estava com muitas saudades! Nosso dia a dia sempre é muito agradável. O convívio com os amigos de elenco e equipe muito agradável. Então, fez falta durante a quarentena".

Momento especial

Além da volta das gravações da novela, Rafael Sardão tem mais dois motivos para comemorar nesta segunda-feira. Hoje, o ator completa 39 anos e fará uma live às 21h, no Instagram (@rafael_sardao), para lançar 'Passional' (Editora Livros Ilimitados; 101 páginas; R$ 39,90 na pré-venda), seu primeiro livro, que foi finalizado no período de isolamento.

"A ideia é receber alguns amigos numa live de aniversário e aproveitar o momento para lançar o livro, que já estava aguardando para ser lançado há alguns anos e que, com a quarentena, tive que adiar novamente. Agora retomando o trabalho e aproveitando a data festiva do meu aniversário", explica.

O ator tem planos para um lançamento mais estruturado no futuro. "Esse pré-lançamento do meu livro terá uma edição especial, autografada, e personalizada para todos que comprarem durante a live. E em breve, assim que normalizar a questão da pandemia, pretendo viajar pelo Brasil fazendo o lançamento mesmo do livro. Mas, como eu não aguentava mais esperar, resolvemos pelo pré-lançamento virtual", diz.