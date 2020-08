‘Racismo é crime. Não tem o que discutir’ , destaca atriz Ana Flávia Cavalcanti na live do O Dia

A atriz, diretora e roteirista, Ana Flávia Cavalcanti, que estava no ar em ‘Amor de Mãe’, da TV Globo, participou de uma live do O Dia, nessa sexta-feira, 21, no Instagram. No bate-papo, a artista contou sobre sua trajetória como atriz, além de se posicionar sobre temas como racismo e a relação entre o brasileiro e o trabalhador doméstico.



As gravações da ‘novela das 9’ foram retomadas no início desse mês, após a paralisação em março por contada da pandemia de coronavírus. De volta aos Estúdios Globo, Ana Flávia contou da alegria de retomar ao trabalho, mas salientou que ainda desconhece o rumo da sua personagem na trama. “Gostaria que a delegada Mírian encontrasse um grande amor’, declarou a atriz, que também destacou ter aprendido muito a valorizar o trabalho dos artistas brasileiros nesse momento de isolamento social, mesmo com as dificuldades financeiras e a falta de apoio governamental.



Sobre os casos de racismo que estão sendo evidenciados no Brasil e no mundo, Ana Flávia atribui ao fato de importantes lideranças políticas adotarem discursos retrógrados e que encorajam àqueles que antes tinham vergonha de evidenciar preconceitos: “A pessoa [racista] se sente representada”. E foi taxativa aos que se apegam ao argumento da ‘liberdade de expressão’ para se defender. “Racismo é crime. A partir do momento que o ato é considerado um crime, não se discute mais. A gente só vai discutir na justiça se isso acontecer’’. A atriz também relatou que já foi vítima de preconceito. ‘’Foi difícil lidar, é difícil entender’’.





Ana Flávia também falou com carinho de sua personagem em Malhação - Viva a diferença, novela de 2017 que está sendo reprisada durante a pandemia: Dóris é uma mulher preta que comanda uma escola pública. A trama, aclamada pela crítica nacional, também foi vencedora de um prêmio Emmy.



Ana Flávia também explicou o projeto ‘A babá quer passear’, do qual ela faz parte, e salientou que não concorda com a relação dos brasileiros com empregados domésticos. A atriz salienta que a classe que precisa ter uma condição de trabalho melhor: ‘’O trabalhador doméstico vem da linhagem do escravo. Migramos para uma situação de liberdade, mas ainda tem uma condição ruim’’. Ana Flávia reconhece que a PEC das Domésticas, aprovada há alguns anos, foi um avanço para a classe, mas lamentou que ainda há muita ilegalidade: “A população é muito carente, e alguns não têm tanto conhecimento sobre os seus direitos”.



Ao ser questionada sobre como decidiu investir na carreira, Ana Flávia, que é formada em Técnica de Enfermagem, contou as dificuldades que passou até fazer seu primeiro trabalho artístico. ‘’Nunca tinha feito foto na vida, nem no Natal, sempre fui muito tímida’’. Depois de uma peça que assistiu em 2008, ela decidiu que era isso que queria fazer da vida.



Concedida a Agnes Rigas, integrante da equipe de Redes Sociais, você pode conferir a íntegra da entrevista em nosso

Ana Flávia também falou com carinho de sua personagem em Malhação - Viva a diferença, novela de 2017 que está sendo reprisada durante a pandemia: Dóris é uma mulher preta que comanda uma escola pública. A trama, aclamada pela crítica nacional, também foi vencedora de um prêmio Emmy.Ana Flávia também explicou o projeto ‘A babá quer passear’, do qual ela faz parte, e salientou que não concorda com a relação dos brasileiros com empregados domésticos. A atriz salienta que a classe que precisa ter uma condição de trabalho melhor: ‘’O trabalhador doméstico vem da linhagem do escravo. Migramos para uma situação de liberdade, mas ainda tem uma condição ruim’’. Ana Flávia reconhece que a PEC das Domésticas, aprovada há alguns anos, foi um avanço para a classe, mas lamentou que ainda há muita ilegalidade: “A população é muito carente, e alguns não têm tanto conhecimento sobre os seus direitos”.Ao ser questionada sobre como decidiu investir na carreira, Ana Flávia, que é formada em Técnica de Enfermagem, contou as dificuldades que passou até fazer seu primeiro trabalho artístico. ‘’Nunca tinha feito foto na vida, nem no Natal, sempre fui muito tímida’’. Depois de uma peça que assistiu em 2008, ela decidiu que era isso que queria fazer da vida.Concedida a Agnes Rigas, integrante da equipe de Redes Sociais, você pode conferir a íntegra da entrevista em nosso Instagram ou no Youtube