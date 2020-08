Noisy lança clipe oficial de 'Quem é Você?'

Rio - Formada pelos paulistas Paul e Max, a dupla Noisy (@noisy.oficial) lançou ontem, dia 21, o clipe oficial do sucesso 'Quem É Você?', canção do seu primeiro álbum 'Seja Seu Guia'. A música, que mistura trap e rock, simboliza o álbum com uma reflexão interna em um momento de mudanças para os dois. Foi a primeira música feita pela dupla e ressalta a importância de lembrar de quem você é e o que você quer pra enfrentar suas dúvidas e medos.Além do clipe , os bastidores da gravação podem ser conferidos no link . 'Seja Seu Guia' conta com 13 faixas autorais, que inspiram mudança e liberdade, numa produção independente.O álbum também tem canções 'Nada É Impossível', 'Espírito Livre', 'Vida Inteira', 'Pouco pra Mim', 'É o Jeito que Ela Anda', 'O que dirão do Amor', 'Nossa Mistura', 'Vale Night', 'Toda Paz', 'Ninguém vai me Parar', 'Você Gosta', e 'Quem tá na Pista'.Ouça o álbum 'Seja Seu Guia'