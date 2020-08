Aos 16 anos, Mel Maia faz duas tatuagens

Rio - Mel Maia, de 16 anos, fez duas tatuagens. A atriz, que ficou conhecida por seu papel em "Avenida Brasil", escreveu a palavra "Art" no pescoço e fez algumas flores na cintura. Ela mostrou no Instagram suas tatuagens e alguns momentos enquanto estava tatuando.

"Gente, vamos começar agora, né? Vai me furar, mas vou mostrar para vocês o que tem aqui só quando a gente terminar", disse Mel no estúdio de tatuagem. A atriz estava no local acompanhada pela mãe e pelo primo, que também fizeram tatuagens.