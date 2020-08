No ritmo da Sapequinha!

Assim como diz o ditado, "é aos poucos que a vida vai dando certo". E se tem alguém que pode comprovar essa teoria é a cantora Lexa. Após conquistar o topo das paradas e se tornar um dos maiores nomes do funk de sua geração, a Sapequinha assume, agora, o posto de apresentadora fixa do 'TVZ', programa de clipes do Multishow. Sonho antigo na lista de desejos da estrela, que se realiza num momento especial. "Sempre sonhei em ser artista, viver de arte", inicia ela. "Sou cantora e a música é onde mais me realizo. Mas acho que dá para ser um pouco de tudo. A gente pode ser o que a gente quiser", reflete ela, feliz da vida com a oportunidade. A atração, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30, sendo às quartas e sextas ao vivo, está no ar desde 1993, mas essa é a primeira vez que ganha uma apresentadora fixa. "Eu já tinha apresentado o 'TVZ', no antigo formato, mais de oito vezes. Isso me ajudou a me deixar mais calma, porque eu acabei me sentindo em casa", diz. Como a maioria dos jovens que cresceram nos anos 1990, Lexa acompanha a atração desde a adolescência. "Eu amava. Assistia sempre. A primeira vez que passou um clipe meu, eu fiquei rindo à toa. Agora, como a primeira apresentadora, estou me sentindo", conta ela, que tem como referência mulheres poderosas da televisão. "Tem várias pessoas talentosíssimas que estão aí há anos, como Angélica, Eliana, Xuxa. Essas mulheres são maravilhosas". A nova função, no entanto, tem sido tirada de letra. Com a agenda parada em consequência da pandemia do coronavírus, a Sapequinha se sentiu tranquila para assumir a nova função. "Consigo dar toda atenção que o programa merece. Estou muito feliz vivendo esse momento", comemora a cantora, de 25 anos, que conta ainda com o auxílio da influenciadora digital Thaynara OG no 'TVZ'. "Ela é muito minha amiga. Sempre traz novidades".

Cuidados com o corpão por uma questão de saúde

Dona de um corpo escultural, Lexa faz questão de mostrar em suas redes sociais que é gente como a gente. Logo em sua estreia no 'TVZ', na semana passada, a cantora postou foto do look do dia, revelando suas celulites. Um tabu que ela deseja desmistificar. "Buscar uma perfeição só vai afetar o nosso psicológico e derrubar a nossa autoestima. Devemos nos amar e não querer nos encaixar num padrão", reflete ela, que não abre mão dos cuidados por uma questão de saúde. "Eu já estava tranquila com o corpo há bastante tempo. Eu emagreci, recentemente, porque estava com o colesterol alto e para ter mais disposição, porque eu tenho uma vida muito agitada", diz.

Foco no novo CD e tristeza pelos efeitos da pandemia

Assim como para muitos brasileiros, a quarentena chegou dando 'um sacode' nos planos de Lexa. Com a agenda paralisada, a cantora aproveitou o tempo para produzir seu novo álbum de estúdio. Tanto que, nos últimos meses, a Sapequinha lançou a música 'Largadão', que contou com a participação mais do que especial do marido dela, MC Guimê, além da parceria com Rennan da Penha em 'No Talo'. "O foco foi total no meu CD, que tá para sair. Foquei muito nele. Teve o clipe de 'Largadão', que foi todo filmado em casa. Não é uma música de trabalho, mas a galera curtiu bastante, e ainda gravei o clipe com o Rennan", conta. Muito ligada também ao Carnaval, Lexa, que foi Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, neste ano, vê com tristeza os bastidores da pandemia da covid-19 nos barracões e no futuro da folia. "Temos que respeitar o que está acontecendo. Muitos dependem do Carnaval. Amo Carnaval. Gostaria que a vacina chegasse logo", lamenta ela, que além do desfile na Sapucaí, faz dezenas de shows na época e bota seu bloco na rua.

Mais tempo com o marido

E por falar na quarentena... Casada há dois anos com MC Guimê, a cantora revela que nunca esteve tão próxima do marido, como nos últimos meses. "A gente nunca passou tanto tempo juntos. Devido a nossa agenda, ficávamos semanas sem nos ver. Com a pandemia, ficamos o tempo todo juntos, e isso só me fez ter mais certeza de que ele é o homem da minha vida", diz.

Galeria de Fotos Lexa Divulgação Lexa fotos Divulgação e reprodução Lexa Divulgação Cantora Lexa. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Cantora Lexa. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Cantora Lexa. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram