Gíria da favela em outro patamar

Nas favelas do Rio de Janeiro, a palavra "ainda" perdeu o sentido de "até agora" e ganhou um novo significado. Elevado ao patamar de gíria, o termo também está no título do primeiro álbum de Victor Hugo nascimento, conhecido como MC Cabelinho, de 24 anos.

Ele explica a mudança de sentido. "Por exemplo, eu pergunto para você: 'vai pro baile hoje?', e você me responde: 'ainda?'. Esse 'ainda' vem da ideia de 'ainda pergunta? É claro que eu vou!'. Meu álbum é 100% da favela, vai ter nome de gíria de favelado", completa.

Cria do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, Cabelinho traz no álbum letras descritivas e batidas menos aceleradas do que o comum, no intuito de, segundo ele, fazer com que os fãs prestem atenção ao que for cantado. A ideia do MC é mostrar a favela como ela é.

"Sempre vou escrever sobre o que rola, desde a guerra até o sexo. Os caras do Leblon fazem livro sobre coisa bonitinha, a realidade deles, e ninguém vai peitar", afirma o MC.

Além de músico, Cabelinho atua na novela 'Amor de Mãe', com o personagem Farula. A arte é uma forma de expressão infinita para Cabelinho.

"Eu nunca pensei em escrever um livro e nem pintar um quadro, mas se for preciso, eu faço. Vou continuar atuando se puder, curti muito", explica o jovem.

Cabelinho faz o álbum circular e já realizou sua primeira live beneficente para as famílias do PPG. O MC comenta a possibilidade de ser exemplo. "Quero fazer minhas paradas consciente, um louco consciente", diz.