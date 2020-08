Parceria em 'baladinha dançante'

DJ Thai é o que chamamos de artista que sabe se reinventar. Após lançar 'Taca a Raba', em julho, junto com a cantora Angel, hoje, o artista de Niterói assina a produção de outro trabalho, a canção 'Acenda a Luz'. Composta por Doralyce e interpretada por ela e Bia Ferreira, a música celebra o amor pelo olhar de mulheres pretas e devolve simbolicamente o direito de amar e ser amada.

Animado com o projeto, Thai acredita que o trabalho, que é uma 'baladinha mais dançante', vai conquistar o coração dos fãs. "Eu conheci a Doralyce, e ela surgiu com a ideia da música. Ela foi compondo e eu acompanhando no violão. Depois de um bom tempo, ela veio falar do som e disse que queria algo mais animado, não só no violão. Daí, surgiu a ideia de fazer algo mais 'baladinha', mais dançante, mas sem perder a levada original da música. Coloquei uns beats, mas continuei com o violão. Ficou uma mistura incrível, tenho certeza de que quem ouvir vai se apaixonar", diz.

Para Thai, que geralmente realiza feats e produções com mulheres, essa experiência tem lhe gerado grande aprendizado. "Quando eu comecei a produzir, fazia mais rap, e era um movimento de maioria masculina. Agora, priorizo por feats com mulheres, acho que a ideia e a visão que elas acrescentam de alguma forma são sempre uma baita escola pra mim", conta o artista. "Acredito que a minha desconstrução do padrão é diretamente ligada à convivência e ao trabalho com as mulheres. Aprendo vários aspectos e olhares que com os homens não aconteceria", conclui.