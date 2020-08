Saiba quem é Pequena Lo, influenciadora que é a nova sensação do TikTok

São Paulo - Você muito provavelmente já deve ter se deparado com um ou outro vídeo da influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lo. A mineira de 24 anos diverte seus milhões de seguidores acumulados nas redes sociais com os vídeos engraçados que ela faz no TikTok.

Além dos memes, Lorrane compartilha com seus seguidores um pouco de sua rotina. Ela contou que quando era pequena teve que ser levada ao hospital em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, por conta de alguns problemas na perna.

Desde então, Lorrane teve que ser operada diversas vezes, e essas cirurgias e procedimentos fizeram com que a TikToker tivesse os movimentos dos membros inferiores comprometidos. Hoje, ela usa muletas para se locomover.

Entretanto, isso nunca a impediu de ser uma pessoa bem-humorada. Pelo contrário, nos vídeos da Pequena Lo ela sempre deixa claro que é grata por estar viva e bem. Confira os melhores momentos de Lorrane no TikTok:

Quem nunca pensou como seria estar no filme High School Musical

A vontade de tomar a vacina é grande, não é mesmo?