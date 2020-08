Rio - A atriz Giulia Gam , de 53 anos, fez uma caminhada na orla do Rio, na tarde desta terça-feira. Depois do exercício, Giulia aproveitou para tomar uma água de coco com uma uma amiga. Atualmente, Giulia Gam está no ar na reprise da novela "Mulheres Apaixonadas", de Manoel Carlos. A trama está sendo reexibida pelo canal pago Viva. Sua última novela na TV foi como a Carlota, de "Boogie Oogie", em 2014. No entanto, sua última aparição na TV foi em um episódio de "Mr. Brau", em 2017.