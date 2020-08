Ex-Miss Bumbum, Ana Paula Souza se torna pastora evangélica e fala de conversão: 'Deus me transformou'

Rio - A ex-Miss Bumbum Distrito Federal e musa no Carnaval de São Paulo, Ana Paula Souza – que hoje é casada e tem como nome Ana Akiva – se converteu e foi consagrada pastora em 2018 em São José dos Campos, São Paulo.

A conversão aconteceu em maio de 2015, mas só agora ela decidiu tornar público o seu testemunho. Durante esses cinco anos, Ana viveu no anonimato com seu marido e seus dois filhos, sem contato com o meio artístico, cursando Serviço Social, meditando e estudando a palavra de Deus.



“Deus me transformou, mudou a minha vida e agora tenho novos propósitos. Me arrependo muito de tudo o que fiz e da exposição tão apelativa que tive. E não sinto falta de nada daquela época. Tudo ficou no passado, não quero mais ser lembrada como modelo. Sinto vergonha disso, rasguei minha faixa de Miss Bumbum logo depois da minha conversão, foi libertador, sou uma nova mulher”.



Envergonhada das polêmicas que se envolveu, ela lembra que no início da conversão era difícil entender porque tinha aceitado passar por tudo aquilo e como teve coragem de se expor tanto, uma vez que a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Convidada por um casal de amigos, começou a frequentar igrejas em Goiânia/GO, onde morava, e desde então se tornou evangélica.



“Hoje consigo compreender que o tempo de contar minha história chegou, e por mais que essa história tenha sido de vergonha, Deus a usou para que muitas vidas sejam transformadas através de tudo que vivi. Por causa do pecado, ficamos separados de Deus e debaixo de condenação. O pecado nos escraviza. Por alguns anos fui escrava do pecado e da imoralidade, mas hoje para glória do nome de Deus estou livre e por onde eu for quero que o nome do Senhor seja glorificado através de minha vida e de minha conduta”, afirma.



“Me deixei levar e acabei fazendo coisas que me arrependo. Claro que assumo tudo o que fiz, hoje sou a mudança, estou fazendo diferente. Foi uma fase necessária para me reencontrar e trazer Deus para a minha vida. Não quero ser comparada a outras modelos e misses que se converteram. Tenho a minha própria história de transformação e um testemunho lindo. Deus muda histórias e decretos, Deus fez coisas sobrenaturais na minha vida”.