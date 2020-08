Na luta contra a covid

A série 'Sob Pressão', reconhecida e premiada por retratar a saúde pública do país, vai voltar em uma edição especial chamada 'Sob Pressão - Plantão Covid'. A abordagem da pandemia do novo coronavírus surge como uma forma de homenagear os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a doença. A edição especial já começou a ser gravada e tem estreia prevista para este ano ainda.

A maioria das cenas foi feita em um hospital de campanha cenográfico, montado nos Estúdios Globo. Para Lucas Paraíso, autor da série, diversas histórias que foram vistas no dia a dia da pandemia estão presentes ao longo da temporada.

"Era inevitável que fizéssemos isso também com a covid. Nesta edição especial, todos os profissionais de saúde da série têm uma história forte, todos são protagonistas. Essa foi a forma que encontramos de homenagear essas pessoas", conta.

Na trama, após um período em missão humanitária no interior do Brasil, Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) são convocados a voltar ao Rio de Janeiro para trabalhar em um hospital de campanha montado para atender aos pacientes com covid-19. Em dois episódios, serão contados os dramas de cada personagem.

"Recriamos o hospital de campanha e estamos trabalhando como se estivéssemos realmente no enfrentamento, cara a cara com a covid, só que sem ter o paciente doente", diz Andrucha Waddington, diretor artístico da série.