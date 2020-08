Atores mirins Gabriel Miller e Marianna Santos lançam'Amizade' no YouTube

Rio - Os atores Gabriel Miller e Marianna Santos lançaram o clipe da música "Amizade" no YouTube. Cheio de cores e performances, o clipe agradou e o público tem compartilhado vídeos nas redes sociais dançando a música. A canção representa a parceria, amizade e alegria que os dois sentem ao pisar nos palcos.

Gabriel e Marianna se conheceram na novela Carinha de Anjo, exibida pelo SBT entre 2016 e 2018, ele deu vida ao personagem Emílio e ela a Adriana. Após finalizarem as gravações da novela em novembro de 2017, saíram em turnê pelos teatros do país com o musical “Carinha de Anjo o Show”.