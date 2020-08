Elizabeth Savalla destaca papel divertido como Cunegundes em 'Êta'

Rio - Cu-ne-gun-des! Quem é que não se diverte com o bordão da personagem de Elizabeth Savalla em 'Êta Mundo Bom'? No ar no 'Vale a Pena Ver de Novo', a novela de 2016 continua fazendo sucesso na opinião da atriz. "O sucesso da novela é impressionante. É muito divertido acompanhar as peripécias daquela família no núcleo da Fazenda Dom Pedro II, e as situações são sempre comandadas pela Cunegundes, uma personagem fortíssima", diz Savalla, que aproveita para destacar a força da trama atualmente na internet.

"O retorno nas redes sociais é imenso, o que se formou de fã-clubes é uma loucura. É interessante porque eles são jovens e adoram a personagem. E por isso vão atrás de tudo que eu fiz na carreira. A Cunegundes é uma grande personagem, acho que Walcyr Carrasco foi muito feliz nessa novela, assim como foi em várias", conta a atriz, que também está no ar no canal Viva, na TV a cabo.

"Estou revendo a reprise de 'Chocolate com Pimenta' no canal Viva. São duas histórias bem diferentes e engraçadas, ele sabe lidar com o humor e ao mesmo tempo com o sentimento das pessoas de uma forma bem interessante".

Diversão em família

Além do retorno do público, Savalla lembra com carinho da construção da personagem. "A gente se divertia demais fazendo. Quando o Jorge Fernando me chamou para a novela e eu conheci a Cunegundes, me apaixonei imediatamente. Mas também fiquei com receio, porque era uma personagem muito forte, de certa forma malvada, e ao mesmo tempo descontraída. Tanto na forma física, quanto na forma de falar do interior", revela.

A atriz criou uma relação familiar com os colegas de elenco. "Era um cenário difícil de gravar, porque tinha muita gente em cena. Mas, ao mesmo tempo, construímos uma relação muito boa. Todos se davam muito bem, tinha um clima muito bom entre nós", conta ela. "E não posso deixar de falar do nosso saudoso Flávio Migliaccio, que esteve comigo em vários trabalhos. Como foi divertido fazer essa novela! Os dias que tinham banho de lama, chiqueiro, era uma loucura", diverte-se.

Conforto

Todo esse clima leve e positivo ajuda, segundo a atriz, a passar pelo momento de crise causado pela pandemia. "Como o Candinho (Sergio Guizé) diz: 'Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar'. Eu acho que o Walcyr acertou em cheio nessa frase que está sempre nas falas do personagem e acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Fora isso e o humor da fazenda, as cenas na cidade são maravilhosas: é onde passam os bondes, as músicas são fantásticas, com muito jazz, Nelson Gonçalves. O figurino de época é lindo. Há uma leveza nessa novela que a torna ainda melhor de assistir nesse momento".