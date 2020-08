Anitta e Neymar fazem dancinha em Ibiza, na Espanha

Rio - Anitta Neymar estão curtindo férias. A cantora já passou pela Croácia e pela Itália. Atualmente, ela está em Ibiza, na Espanha, onde encontrou o jogador. Desde que se encontraram, os dois estão compartilhando vários registros juntos.

Galeria de Fotos Neymar e Anitta em Ibiza, na Espanha Reprodução Internet Neymar e Anitta fazem dancinha em Ibiza, na Espanha Reprodução Internet Anitta e Neymar Agnews Anitta e Neymar AgNews Anitta e Neymar AgNews Anitta e Neymar Reprodução Anitta e Neymar Reprodução Anitta e Neymar Reprodução Anitta e Neymar Reprodução

Na madrugada desta quinta, Anitta postou no TikTok um vídeo em que aparece dançando com Neymar. "Só quem tem a ginga", escreveu a cantora na legenda do vídeo. Ela ainda usou as hashtags "pai tá online" e "patroa tá online".postado fotos com o mesmo amigo, o que aumentou as especulações de que estariam juntos. O atleta e a cantora também já haviam postado um vídeo em que Neymar aparece cantando o novo hit de Anitta, em parceria com o DJ Papatinho.