Gracyanne Barbosa exibe músculos de biquíni

Rio - Gracyanne Barbosa, de 36 anos, postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece de biquíni. Na imagem, a musa fitness posa com um modelito laranja bem pequenininho e mostra seu corpão esculpido com muita musculação e alimentação saudável.

"Essa mulher acaba com a minha autoestima. Estou rindo de nervoso", brincou uma seguidora. "Minha musa inspiração, meu objetivo, minha meta", elogiou outra pessoa. "Maravilhosaaaaaa. Sou sua fã. Estou tentando correr atrás do corpo que quer, preciso voltar com foco total", contou outra admiradora.