Nasce filha de Katy Perry e Orlando Bloom

Rio - Katy Perry deu à luz sua primeira filha, Daisy Dove Bloom. A criança é fruto do relacionamento com o ator Orlando Bloom. O nascimento da bebê foi anunciado pela Unicef, instituição da qual Katy e Bloom são embaixadores. "Estamos flutuando com amor e admiração com a chegada segura e saudável de nossa filha", disse o casal, segundo a Unicef.

O casal também se disse abençoado pelo nascimento "pacífico" da filha. "Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada onze segundos uma mulher grávida ou o recém-nascido morre, principalmente de causas evitáveis", disseram Katy Perry e Orlando Bloom.

Daisy Dove Bloom é a primeira filha de Katy Perry. Além de Daisy, Orlando Bloom também é pai de Flynn, de 9 anos, de seu relacionamento com a modelo Miranda Kerr. Katy Perry e Orlando Bloom estão juntos há três anos. Antes disso, a cantora foi casada com Russell Brand, de quem se separou em 2011 após 14 meses de casamento.