Bossa Nova Mall inaugura praça de alimentação ao ar livre

Rio - O Bossa Nova Mall inaugura, neste sábado (29), uma nova praça de alimentação ao ar livre para quem prefere fazer lanches e refeições em ambientes abertos, com ventilação natural e uma das vistas mais bonitas do mundo: a Baía de Guanabara. O espaço é atendido por restaurantes que já estão presentes no shopping center. As mesas contam com um QRCode que reúne os cardápios dos estabelecimentos, facilitando a escolha do cliente na hora de realizar o seu pedido.



“Nossa proposta é sempre oferecer experiências memoráveis e bem-estar aos nossos clientes. A nova Praça de Alimentação oferece um ambiente especial para quem quer aproveitar seu restaurante preferido com uma vista incrível e o conforto do Bossa Nova Mall”, convida Jéssica Zanela, coordenadora de Marketing do shopping center.



A nova Praça de Alimentação do Bossa Nova Mall conta com 267 m2 ao ar livre, vista panorâmica e 20 mesas com capacidade de atendimento para 40 pessoas. O espaço segue as regras de saúde e segurança do shopping center, com distanciamento social entre as mesas, intensificação de procedimentos de limpeza e desinfecção do mobiliário e objetos utilizados pelos restaurantes, além do uso obrigatório de máscaras e medição de temperatura de visitantes e colaboradores no acesso ao empreendimento. O ambiente é aberto a clientes de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h e aos domingos das 12h às 18h.