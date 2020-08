Produtor de grandes nomes da música

O compositor e produtor musical Arnaldo Saccomani, de 71 anos, morreu na madrugada de ontem em seu sítio, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, após ter complicações renais. Ele tinha diabetes e fazia tratamento renal desde julho do ano passado. O corpo de Saccomani foi velado e enterrado ontem mesmo no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes.

Ele deixa a mulher, Vera, e duas filgas, Júlia e Thais. No Instagram, Thais, que é cantora, deixou mensagem: "Eu fico com a certeza que me apoia, me abraça de um dia nos reencontrarmos".

Saccomani ficou conhecido do grande público ao ser o jurado exigente do reality musical 'Ídolos', do SBT. Ainda como caça talentos musicais, ele participou de programas como 'Astros', 'Qual é o Seu Talento?' e 'Programa do Ratinho', todos da emissora paulista.

A carreira como produtor começou nos anos 1960, produzindo artistas como Mutantes, Tim Maia e Rita Lee. Ele também trabalhou com Ronnie Von, Fabio Jr, Mamonas Assassinas e Larissa Manoela, entre outros.

Em nota, o SBT lamentou a morte de Saccomani e destacou as passagens do produtor pelos programas da casa, além do período em que ocupou o cargo de diretor musical de teledramaturgia da emissora.

No Instagram, a cantora Mara Maravilha prestou homenagem ao produtor, com quem trabalhou. "Sempre extraordinário, sensacional comigo e a minha carreira musical. Sou eternamente grata a você meu amado".