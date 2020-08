Há três anos sem sexo, ex-Ronaldinha ensina oração para afastar desejo carnal

Rio - A ex-Ronaldinha Viviane Brunieri , que já afirmou em entrevistas que se prostituiu , atualmente está com uma vida sexual bem diferente. Em entrevista à revista "Quem", a missionária revelou que está há três anos sem fazer sexo, beijar na boca ou se masturbar.

"Me converti em 2009 e fui ter um namorado apenas em 2016. Ficamos um ano e três meses e nos separamos. Desde então, estou sozinha, esperando em Deus", disse. Anteriormente, ela já havia ficado sete anos em abstinência sexual. Para ela, o homem ideal "precisa ser um homem temente a Deus (não religioso), mas que ama a Deus acima de todas as coisas".

Viviane admitiu, no entanto, que sente falta de um companheiro. "De um companheiro, às vezes, mas os meus dias são tão corridos e preenchidos. De sexo, raramente. Eu oro. A oração tem poder, inclusive, de afastar todos os desejos carnais", garantiu.

Ela também ensinou qual oração usa quando quer afastar o desejo. "Com todo o meu coração, te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119:10,11".

Viviane também acredita que a masturbação seja pecado. "Assunto delicadíssimo. Mas acredito que ninguém se masturba pensando num fogão (risos). Por isso, o perigo da masturbação. Imagina você pensar em alguém que é comprometido. Isso para mim é pecado e nos afasta, sim, de Deus. Essa é a minha opinião e o que acredito e vivo", disse.

A missionária se arrepende da intensa vida sexual que teve no passado. "O vazio na alma só aumentava. Cobrando (dinheiro) ou não, a partir do momento em que você se relaciona sem compromisso e com várias pessoas, você está se prostituindo. Aos 16 anos, tive um ‘namorado’ por puro interesse financeiro. Isso é prostituição".

Questionada se o namorado em questão era Ronaldo Fenômeno, ela negou. "Não, esse namorado era quando morei no Japão. O Ronaldo namorei quando tinha 19 anos. Completei 20 anos com ele, que foi até no meu aniversário lá em Peruíbe (SP). Estava em uma outra fase da minha vida".

Atualmente, Vivi é mãe de dois filhos: Kaito, de 17 anos, e Manami, de 13. Ela afirmou que os dois são criados na igreja mas que não é radical e os deixa fazer as próprias escolhas.

"Não gostaria de entrar em detalhes da vida sexual deles, até porque eles estão na fase da adolescência, mas eles são criados dentro da igreja evangélica. Os ensinamentos foram passados. As escolhas deles sendo boas ou não, eles colherão os frutos. Nós conversamos sobre tudo, mas a decisão de escolha, se eles vão se guardar ou não, é muito pessoal deles".