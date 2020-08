Aventuras Maternas: lazer, novidades e literatura infantil

Para proteger e combinar







Para a Coleção Alto Verão 2021, as marcas Kyly e Milon estão lançando a linha “Cuidado e Carinho” com looks acompanhados de máscaras que combinam com as estampas. Ao todo, são 12 modelos diferentes, sendo cinco em Kyly e sete em Milon, para meninos e meninas, dos tamanhos 1 a 12 – quem comprar as roupas, ganha uma máscara. Os valores dos looks ficam entre R$59,90 e R$129,90 e terão venda online por meio dos sites https://loja.kyly.com.br/ e https://loja.milon.com.br/ - além do e-commerce, as peças com as máscaras chegam nas lojas multimarcas em setembro. Em tempo: no início da pandemia, o Grupo Kyly produziu 1 milhão de máscaras e doou para funcionários, lojistas e comunidades carentes de todo o país.







Diversão dentro do carro







Sucesso nos anos 80 e 90, os drive-ins voltaram com força total nesse período. E para quem mora no Rio, o Clubinho de Ofertas está com ofertas incríveis no Go Dream. Além da pré-estreia da 14ª temporada do Detetives do Prédio Azul, no sábado, dia 29, às 14h30; há ainda sessões dos filmes “Karatê Kid - A hora da Verdade”, hoje, às 17h30; e “Tá chovendo Hambúrguer”, domingo, dia 30, às 13h. As atrações serão exibidas no Go Dream Drive-in no BarraShopping e pelo Clubinho de Ofertas sai de R$56 por R$52 por veículo com até 4 pessoas ou 4 adultos e 1 criança (estacionamento incluso por 3 horas). Para comprar, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/karate-kid-a-hora-da-verdade-1368, https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/pre-estreia-dpa-140-temporada-1371 ou https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/ta-chovendo-hamburguer-1373







Nova Bossa ao ar livre



O Bossa Nova Mall inaugura neste sábado uma nova praça de alimentação ao ar livre para quem prefere fazer lanches e refeições em ambientes abertos, com ventilação natural e uma das vistas mais bonitas do mundo: a Baía de Guanabara. O espaço é atendido por restaurantes que já estão presentes no shopping center. As mesas contam com um QRCode que reúne os cardápios dos estabelecimentos, facilitando a escolha do cliente na hora de realizar o seu pedido. A nova Praça de Alimentação do Bossa Nova Mall conta com 267 m2 ao ar livre, vista panorâmica e 20 mesas com capacidade de atendimento para 40 pessoas. O espaço segue as regras de saúde e segurança do shopping center, com distanciamento social entre as mesas, intensificação de procedimentos de limpeza e desinfecção do mobiliário e objetos utilizados pelos restaurantes, além do uso obrigatório de máscaras e medição de temperatura de visitantes e colaboradores no acesso ao empreendimento. O ambiente é aberto a clientes de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h e aos domingos das 12h às 18h.







Música para incentivar o movimento dos bebês







O Grupo Tiquequê está lançando uma música infantil criada com apoio neurocientífico para potencializar os estímulos do bebê, a “No Passinho do Bebê” - é comprovado que a música exerce uma influência importante no desenvolvimento infantil na parte cognitiva, motora e na socialização. A canção, que faz parte de um projeto de Huggies para incentivar os movimentos dos bebês que estão na fase de engatinhar e dar os primeiros passinhos, apoiados também pela nova fralda fralda Supreme Care com tecnologia Xtra-Flex, que garante mais conforto para não limitar os movimentos do bebê, contou com o apoio do neuropediatra Mauro Muszkat. A música já está disponível no Spotify e em todas as plataformas de Huggies e do Grupo Tiquequê. A campanha é da agência PROS e o making of pode ser assistido pelo link https://www.youtube.com/watch?v=J6zsOpVl_uk&feature=youtu.be.







Youtubers se ‘transformam’ em bonecos







As brincadeiras dos irmãos Maria Clara e JP e do Gato Galáctico, que encantam as crianças no YouTube, podem ser levadas para a casa dos pequenos. Os youtubers lançaram bonecos oficiais com seus nomes e imagens a todos que gostam e acompanham seus vídeos na web. Os projetos foram desenvolvidos pela Ziggle, agência de licenciamento responsável pela marca Maria Clara e JP e Gato Galáctico, em parceria com a Rosita Brinquedos, responsável pela fabricação e distribuição do produto. Estarão à venda em todas as principais lojas do setor no país e também pela internet. Os bonecos serão vendidos separadamente, e o preço sugerido é de R$ 129,99 cada para Maria Clara e JP e de R$119,99 para Gato Galáctico. Eles são articulados, produzidos com PVC e cada um tem 25 centímetros de altura aproximadamente.







Fernanda Montenegro homenageia educadores e dá voz às escolas







Fernanda Montenegro dá voz aos sentimentos da escola em vídeo intitulado “Escola que sente”, uma homenagem do LIV - Laboratório Inteligência de Vida - para todos os educadores do Brasil. O LIV é o programa socioemocional que está em mais de 350 escolas pelo Brasil, desenvolvendo o pilar socioemocional e criando espaços de fala e de escuta para ampliar a compreensão que os alunos têm de si, do outro e do mundo. O filme se apresenta como uma homenagem, em forma de poesia, a todas as escolas e educadores do Brasil, personificando a instituição e refletindo sobre seus sentimentos e sobre como as pessoas e relações a formam. A narração do vídeo traz a experiência de uma escola viva, que fala do que sente e reconhece a importância das pessoas. Uma escola que se identifica tanto com a “gritaria e movimento” como, também, com o “silêncio e concentração”. E na busca de uma voz que pudesse trazer a importância, a leveza e a seriedade necessárias para o tema, o LIV encontrou uma parceria em Fernanda, um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. As cenas ilustram a instituição vazia e a presença isolada de algumas pessoas, representando os alunos, professores e funcionários que costumam ocupar esse espaço. A gravação das imagens ocorreu respeitando todas as indicações dos órgãos de saúde e o áudio foi enviado pela atriz da sua casa. Para assistir, acesse https://youtu.be/6PMjT0_Rj2Q







Minicurso gratuito ensina como fortalecer nas crianças foco e concentração







Estamos o tempo todo rodeados de estímulos e informações. As constantes notificações no celular, o noticiário que não para, as tarefas que precisamos dar conta. O desafio de ser multitarefa muitas vezes nos empurra para a improdutividade, para a falta de foco e de concentração. Sabendo que essa realidade também faz parte do ambiente escolar, seja nas aulas presenciais ou no EAD, a MindKids preparou o minicurso gratuito "A revolução do foco", que busca auxiliar pais, educadores, terapeutas, profissionais da saúde e demais interessados a fortalecerem essa habilidade nas crianças e adolescentes. O minicurso acontece entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro, com lives realizadas diariamente, às 21h, no perfil do instagram da MindKids (@Mind.Kids). Serão abordados temas como agitação, inquietação, problemas causados pelo tempo gasto no mundo digital, a ansiedade por likes e a necessidade de estarmos conectados o tempo todo, além das técnicas meditativas que ajudam a promover uma revolução nesses aspectos, trazendo a calma, o foco e a atenção necessários para que jovens e crianças tenham uma vida mais saudável e tranquila. As aulas serão ministradas por Daniela Degani, especialista em meditação para sala de aula, certificada pelo Mindfulness Training Institute da Inglaterra, e também idealizadora da iniciativa MindKids, que tem como propósito levar a prática da meditação para o ambiente escolar. A inscrição gratuita para o minicurso "A revolução do foco" está disponível no site da MindKids. Inscrições gratuitas







Diversão, criatividade e aprendizado







Unir diversão, criatividade e aprendizado é a proposta dos livros LEGO, da Catapulta Editores. Os títulos “Faça seu próprio filme” e “Reações em cadeia” são recomendados para crianças a partir de oito anos. As obras são práticas e oferecem diversas atividades para brincar quantas vezes quiser. Imagine uma pilha de blocos que as crianças podem transformar em 10 incríveis máquinas com diferentes ações. Essa é a proposta do livro “Reações em Cadeia”. A cada página, as 33 peças LEGO fazem parte da história e construção de itens que os pequenos poderão fazer com a obra. No título, as crianças podem criar até 10 projetos fascinantes, com diferentes tipos de movimentos. Trampolim impulsionador, rampas elevatórias e dominó são alguns deles. Os projetos podem ser combinados entre si para gerar reações maiores. No livro “Faça seu próprio filme” funciona como um guia para iniciantes em animação stop-motion. A obra contém dicas, truques e orienta a usar celular, tablet ou computador para criar clipes curtos e engraçados. O título também traz truques para quem possui habilidades mais avançadas, como iluminação, efeitos sonoros e ângulos de câmera. Com a obra, é possível produzir até 10 "minifilmes", guiados pelas 78 páginas de ideias para inspirar as crianças. O livro inclui 36 elementos LEGO, cenários de papel destacáveis e cartões moldados para animação. A coleção LEGO está disponível no e-commerce www.catapultalivros.com.br. Além disso, é possível encontrá-la nas principais livrarias do país, em lojas físicas ou online, pelo preço sugerido de R$ 89,90 cada título.







Educação no Trânsito é tema de e-book infantil







Baseado nas regras propostas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o Nosso Clubinho lançou o e-book “Uma aventura no Trânsito”, do autor Breno Dias Pinheiro. O livro traz uma divertida história com o tema educação no trânsito em uma linguagem educativa e divertida para as crianças. O principal objetivo da obra é mostrar para os pequenos que para viver em sociedade é preciso seguir algumas regras e o trânsito é um bom exemplo disso, pois ensina as crianças a lidarem com os conflitos do dia a dia. Diferentemente dos conteúdos tradicionais de educação no trânsito infantis, “Uma aventura no Trânsito” tem outra abordagem: é uma história com um enredo mais definido, uma aventura que pode entreter e divertir a criançada, com as regras e situações comuns no trânsito inclusas de uma forma diferente na história. Ele traz as regras de trânsito para o dia a dia dos personagens. O e-book tem como personagens principais Binho, um garoto de cinco anos de idade que vive em um apartamento numa cidade do interior do Rio Grande do Sul; e Pipoca, um cachorro muito fofo que se torna melhor amigo do Binho. Para conferir, acesse os conteúdos em http://www.nossoclubinho.com.br/.







Hora da Imaginação







Entreter a criançada em tempos de isolamento não é uma tarefa fácil, principalmente com o cancelamento das aulas presenciais e eventos culturais. Pensando em estimular a criatividade entre toda a família, a Despertar Produções, produtora que possui expertise em produção de espetáculos, eventos culturais e ações artísticas, criou o Hora da Imaginação, um canal com conteúdo online dedicado ao público infantil. Nos primeiros vídeos, são contadas duas histórias incríveis de maneira lúdica e divertida, além de um vídeo com coreografia, para animar ainda mais os pequenos. A primeira, muito conhecida, é a história do “Os Três Porquinhos”, uma fábula onde os personagens são exclusivamente animais; e a segunda é “Porque as Mulheres Têm Cabelos Longos”, adaptação do conto tradicional africano, registrado por Vilma Maria no livro “O Jabuti e a Sabedoria do Mundo: E outras fábulas africanas”. Para as crianças que gostam de dançar, há ainda uma coreografia animada da Dança do Trenzinho, com a canção Trem de Ferro. Para assistir a esses conteúdos, acesse https://www.youtube.com/watch?v=cy3RZOCobZI&t=10s, https://www.youtube.com/watch?v=z7tw5K9Lg0Q&feature=youtu.be e https://www.youtube.com/watch?v=LHtQ8_qrEag&feature=youtu.be. Nas redes sociais, o canal está no Youtube - https://youtube.com/channel/UCfyohPZWDuCgBZFsEMIDuwQ – e no Instagram - https://www.instagram.com/canalhoradaimaginacao.