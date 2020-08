Marcelinho Moreira faz live com amigos

Como forma de driblar as dificuldades que as rodas de samba sofrem pela pandemia, o cantor e compositor Marcelinho Moreira vai comandar, hoje, a partir das 16h, a live Canto do Batuqueiro. A roda que dá título à transmissão ao vivo existe há 12 anos e, para Moreira, é um misto de sentimento realizar a festa online,

"É melhor fazer a roda assim do que não fazer. Faz falta a relação com o público, a aglomeração mas estou tentando lidar da melhor maneira", diz o sambista.

Um dos destaques da live é a movimentação feita por Moreira a respeito das doações, que podem ser feitas durante o show. Parte do que for arrecadado será destinados ao Movimento Impactando Vidas Pretas, fundo para empreendedores negros. Além disso, 450 quentinhas vão ser distribuídas enquanto o show ocorre. A festa prioriza profissionais negros, dos fornecedores dos alimentos até a equipe técnica. Para Marcelinho Moreira, agir em prol das pautas raciais é vital.

"É uma importância de sobrevivência. Eu tenho que reivindicar, denunciar e buscar soluções. Minha arte tem que ser pautada nessa direção em um todo", afirma.

O show vai contar com a participação de Pretinho da Serrinha, Nego Álvaro e Vinicius Feyjão. Direto do Renascença, clube onde a roda de samba nasceu, os quatro vão apresentar clássicos como 'Cabô' e 'Fim da Tristeza', além das inéditas, como 'Vidas Negras Importam' e 'Passaporte'.