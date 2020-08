Juca de Oliveira sobre 'Flor do Caribe': "Uma das personagens mais complexas que representei"

Rio - Estreia hoje, na Globo, a edição especial de 'Flor do Caribe'. Pai da protagonista Ester (Grazi Massafera), Samuel tem parte fundamental nas tensas relações que se formam durante a trama. O ator Juca de Oliveira elogia a história do personagem de 2013.

"Foi uma das personagens mais complexas que representei. Imagine um judeu sobrevivente do holocausto nazista, vindo para o Brasil, se apaixonar por uma lindíssima brasileira (Ângela Vieira) e viver esse amor em nossas belíssimas e ensolaradas dunas e praias. Foi uma experiência bastante enriquecedora", relembra o ator, que comemora a reestreia da trama na faixa das 6.

"Achei muito positiva a escolha de 'Flor do Caribe' para ser reexibida agora! Ela é uma obra perfeita sobre o homem brasileiro, suas fraquezas, ambições, paixões e, com certeza, nos ajudará a cruzar essa trágica pandemia que continua nos abalando", destaca Juca, que acredita que a trama continua atual.

"Tenho certeza de que a novela será muito bem recebida por várias razões. A primeira é o contraste do ambiente, das maravilhas das locações no Rio Grande do Norte, comparadas às restrições que a quarentena nos impõe. Outra é a ação, a vida ao ar livre, uma coisa que se tornou quase proibida para o cidadão brasileiro pós-coronavírus".