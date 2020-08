Rio - Dos dias 29 de agosto a 6 de setembro acontecerá, a Primeira Semana Virtual do Autor Independente. A Sevai é um evento criado para o escritor nacional que está sempre à margem no universo literário, o foco é dar destaque a esses autores, que trabalham seus livros de forma independente, com poucos recursos e conhecimentos.Contando com o apoio de nomes como Roberto Ferrari, presidente da ACLASP (Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo) e Antônio Torres (Imortal da Academia Brasileira de Letras) a Sevai chega com uma proposta simples e inovadora. Unir leitores e escritores no maior espaço de integração do mundo: a Internet! Durante o evento acontecerão promoções de ebooks na Amazon e livros físicos de títulos dos autores participantes.Serão mais de 80 autores de todo o Brasil que se apresentarão em salas de bate-papo, lives, podcasts e muito mais! Dois podcasts do evento já estão disponíveis no canal do Spotify Sevaicast, os temas discutidos foram: “Etapas na criação de um livro” e “Feminismo na Literatura”.Entre os escritores independentes que participarão do evento estão nomes como: Mônica Cristina, Ariane Fonseca, Crys Carvalho, Aretha V. Guedes, Eduardo Maciel, Mari Sales, entre outros.Serão 88 autores que se dividirão em mais de 20 lives; por volta de 7 podcasts; e 6 salas de bate-papo.Os autores participantes são do Brasil todo: Rio de Janeiro (25), São Paulo (19), Bahia (07), Minas Gerais (07), Distrito Federal (05), Paraná (04), Espírito Santo (03), Pará (03), Santa Catarina (02), Rio Grande do Sul (02), Pernambuco (02), Ceará (02), Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe, Paraíba, Piauí, Amapá e Mato Grosso do Sul 01 participante cada.Acesse o site http://www.sevai.com.br para conhecer toda a programação, rol de autores e parceiros literários deste evento que promete ser o maior e inovador em sua categoria.