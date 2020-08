Influencer aponta as principais diferenças entre Brasil e Portugal para aqueles que desejam viver na Europa

Rio - O jornalista brasileiro Felipe Pimentel se tornou uma referência em lifestyle, moda e viagens nas redes sociais. O jovem que tem mais de 540 mil seguidores no Instagram, compartilha com seus seguidores dicas valiosas sobre a vida fora do país e um pouco de sua rotina.



Entre os assuntos mais comentados pelos seus seguidores está a curiosidade de muitos acerca de Portugal, considerado o novo eldorado dos brasileiros, para aqueles que buscam mais qualidade de vida, fugir da violência e da instabilidade política, assim como novas oportunidades de emprego na Europa. Por isso, Felipe elencou as principais diferenças entre a vida no Brasil e em Portugal, onde também é residente. Confira:



Custo de vida



De acordo com o jovem, no geral, viver nas grandes cidades, tanto no Brasil como em Portugal, é caro. O custo de vida médio em Lisboa é de 1200 euros, o que inclui aluguel, alimentação e transporte. Em São Paulo, esse valor é de 3500 reais. No entanto, é possível ter custos menores do que a média vivendo em zonas mais afastadas do centro da cidade.



Para ele, no comparativo, é mais barato viver em Portugal que no Brasil.



Transportes por aplicativo



"Enquanto no Brasil facilmente você consegue encontrar um Uber na maioria das cidades, em Portugal, serviços como Bolt e Uber têm pouca disponibilidade em cidades do interior ou fora da região metropolitana de Lisboa e Porto. O serviço também enfrenta grande resistência dos taxistas. Usar o Uber no Brasil também é mais barato, em média 45% mais barato que em Portugal ou no restante da Europa", conta Felipe.



Distâncias



"Em Portugal quando dizem que um local é muito longe, na verdade é ali do lado. A noção de distância dos portugueses é muito diferente da gente. Nós achamos tranquilo ir de Brasília a Goiânia (209km) em 2h30, enquanto que para eles passar mais de 1h dentro de um carro/ônibus é uma viagem", diz o influenciador.



Segurança Pública



Portugal é considerado um dos quatro países mais seguros do mundo para se viver no ranking da ONU, com índices de criminalidade muito abaixo da média mundial.

"Em Portugal é possível usar computador e telefone celular em ambiente público na maioria das cidades sem medo. Embora Lisboa tenha tido um aumento nos últimos anos nos índices de criminalidade, não se compara ao Brasil", completa.