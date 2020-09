Juju Salimeni diz que engordou 5kg na quarentena

Rio - Juju Salimeni contou em entrevista à "Quem" que engordou 5kg durante o período de isolamento social e quarentena por conta do novo coronavírus. A ex-panicat, conhecida por seu corpão sarado, revelou que não tem força de vontade para treinar em casa.

"Simplesmente não consegui manter a boa forma. O treino parei por umas 3 semanas até conseguir alguns equipamentos em casa, mas nunca me adaptei, não tenho força de vontade pra treinar em casa. Engordei 5 kg porque não tive como manter os treinos fortes que fazia. Meu corpo funciona muito bem com cargas pesadas e sem academia perdi tônus, densidade muscular e ganhei celulite e gordura localizada", afirmou.

"A dieta foi para o espaço (risos). Comi de tudo", completou. Ela também revelou que ficou com alguns fios brancos nos cabelos. "Estou lotada de cabelos brancos (risos). Fiquei meses sem tratar, só cuidando em casa. Deu pra segurar bem! Não me importo com cabelos brancos, me sinto mais loira", disse.