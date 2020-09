Rio - Exibido ontem na 'Tela Quenta', da Globo, o filme 'Pantera Negra' (2018) teve grande destaque de audiência. Em São Paulo, foi recorde do 'Tela Quente' no ano de 2020 com 27 pontos de audiência e 53% de participação. No Rio de Janeiro, teve recorde de share e foi a segunda maior audiência do programa este ano com 26 pontos de audiência e 52% de participação. Abaixo dados do PNT.



No PNT (Painel Nacional de Televisão), 'Pantera Negra' fez 24 pontos e 52% de participação. O filme alcançou mais de 46 milhões de brasileiros em todo o país, o maior alcance de 'Tela Quente' desde novembro /19. Também foi a melhor audiência do 'Tela Quente' desde outubro/19 e o melhor share do 'Tela Quente' desde setembro/18.



A exibição faz parte da homenagem da emissora a Chadwick Boseman, protagonista do filme, que interpreta o pantera negra, e morreu na última sexta-feira, vítima de um câncer de cólon.